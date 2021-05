Olaszország negyedik legnépesebb városa, Torino 50 darab BYD K9U típusú elektromos busz vásárlásáról döntött. Az eseménynek magyar vonatkozása is van, mivel a háromajtós, alacsonypadlós autóbuszokat a kínai konszern komáromi gyárában szerelik össze. Az első négy példányt május 16-án adták át Torinóban, egy kisebb fajta ünnepség keretében a megrendelőnek, vagyis a Gruppo Torinese Trasporti (GTT) közlekedési vállalatnak. A legújabb példányok az 58-as és a 71-es vonalon állnak forgalomba az olasz metropoliszokban, az utolsó példányokat pedig várhatóan szeptemberben szállítja a le a BYD.

A közlekedési társaság vélhetően kedvező tapasztalatokra tett szert a BYD-buszokkal kapcsolatban, ez ugyanis már harmadik és egyben az eddigi legnagyobb flotta, amit a világ vezető elektromos buszgyártójától vásároltak. Az őszre tehát 78 darabra nőhet a BYD e-buszok száma az észak-nyugat olaszországi városban.

A BYD K9U típusú villanybuszból immáron több mint 700 darab közlekedik Európában. A Torino által rendelt változatok 12,2 méter hosszúak, 2,55 méter szélesek és 3,37 méter magasak. Utasterükben összesen 26+1 ülőhely áll rendelkezésre és két olyan területet is kialakítottak fedélzetükön a második ajtó környezetében, amelyek alkalmasak a kerekesszékkel vagy babakocsival közlekedők utazására. Hajtásukról két darab, egyenként 204 lóerős (150 kW) csúcsteljesítménnyel rendelkező kerékagymotor gondoskodik, amelyek a 348 kWh összkapacitású akkumulátor csomagból nyerik a működéshez szükséges áramot. Az új autóbuszok lítium-vas-foszfát akkumulátorai gyorstöltéssel 3-5 óra alatt teljesen feltölthetők és egy feltöltéssel legalább 300 kilométert képesek megtenni. Csak összehasonlításul: ekkora távolság megtételéhez egy dízel busznak legalább 35 liter gázolajra van szüksége.

Az új autóbuszok digitális visszapillantó tükörrel és újgenerációs akkumulátorokkal érkeznek a GTT-hez. A 21. századi elvárásoknak megfelelően az autóbuszokat intelligens flottakezelő rendszerrel látják el, emellett olyan digitális architektúrát (IoT és Big data) kapnak, amelyek alkalmassá teszi őket az intelligens közlekedési rendszerekben (ITS) történő felhasználásra. Az olasz GTT olyan szerződést kötött a BYD-vel, amely további 50 darab autóbusz kedvezményes áron történő lehívását is tartalmazza. A szerződés összértéke eléri a 72 millió eurót, vagyis átszámítva a 25 milliárd forintot. Ez azonban az autóbuszok 10 évre szóló szervizelését, valamint az akkumulátorokra vonatkozó 8 évre/400 000 kilométerre szóló jótállását, továbbá az energiatároló egységek esetleges cseréjét is magában foglalja.

Olaszországban jelenleg több mint 60 BYD e-busz közlekedik nap, mint nap. Torino mellett Novarában, Alessandriában, Padovában, Messinában, illetve kisebb városokban szállítanak utasokat a BYD elektromos autóbuszok. Ezek már több mint hétmillió kilométert tettek meg együttesen és legalább 7000 tonna szén-dioxid kibocsátástól kímélték meg bolygónkat. A BYD eddig több mint 65 ezer elektromos buszt értékesített a világon, amelyből kétezer Európában, köztük Pécsett, Salgótarjánban és Komáromban talált gazdára.