A két svéd haszonjárműgyártó, a Scania és a Volvo között egykoron éles verseny folyt azért, hogy melyik cég büszkélkedhet a világ legerősebb országúti vontatójával. Ez a harc lényegében több mint 20 évvel ezelőtt, 1999-ben kezdődött, amikor a Volvo bejelentette, hogy 49,3%-os részesedést kíván vásárolni a Scaniából. Az üzlet végül meghiúsult, mivel az Európai Unió úgy ítélte meg, hogy a Volvót ez totális monopolhelyzetbe hozta volna a skandináv piacon.

Egy évvel később a Volkswagen vásárolta meg a Volvo kisebbségi részesedését és a 2000-es évek elején fokozatosan növelte tulajdonrészét a vállalatban (2008-ra 70,94%-ra tett szert). Nem mellesleg az MAN, aminek a VW-csoport a tulajdonosa, szintén beszállt a Scaniába. A svéd gyártónak mindez ideális hátteret biztosított a fejlesztésekhez.

A Scania 2004-ben bemutatta az R-szériát, ami lényegében a vízszintes vonalakkal tagolt hűtőrácsról, valamint a jellegzetes, téglatest formájú fényszórókról felismerhető 4-es szériát búcsúztatta. A kezdet kezdetén Euro III-as motorokkal érkeztek, de 2005-ben az új sorozat megkapta a 11,7 literes, Euro IV-es motorokat, amelyek 340-470 lóerő közötti teljesítményszinteken készültek. A cég aztán kijött egy 15,6 literes V8-as variánssal, amelynél 500 és 620 lóerő közötti változatok kaptak helyet a kínálatban.

VolvoFH16 még 610 lóerős motorral.

A Volvo eléri a 700 lóerőt

A Scaniának ekkor sikerült túlszárnyalnia a Volvót, hiszen a göteborgi vetélytársnak ebben az időben a 610 lóerős, 16 literes DC16C dízelblokkja volt a legerősebb. Ezt a 16 120 köbcentiméteres űrtartalmú motort jellemzően az FH-sorozatnál alkalmazták a nyerges vontató vagy teherautó konfigurációban. Persze mindezt sokáig a Volvo sem hagyhatta szó nélkül, ezért 2005-ben bemutatták a D16C még erősebb, 660 lóerős változatát, ezzel akkor az FH-val visszaszerezték “a világ legerősebb nyerges vontatója” címet. A nemzetközi figyelem ekkortájt mégis a Scaniára irányult, mert elnyerték a 2005-ös Év Nemzetközi Teherautója díjat az R-szériával. A Volvo nem ült a babérjain, ugyanis tovább folytatta a motorfejlesztést és 2007-ben bemutatta a 700 lóerős motorral szerelt FH16-os országúti nyerges vontatót.

A Scania válaszára egészen 2010-ig kellett várni, amikor a vállalat leleplezte a V8-as erőforrások új generációját. Ezen blokkok lökettérfogatát 15,6 literről 16,4 literre növelték és a kínálatban elérhető legerősebb motor már 3500 newtonméteres nyomatékra és 730 lóerős teljesítményre volt képes. “Számomra ez volt a Scaniánál eltöltött 35 éves karrierem csúcsa” – mondta Jonas Hofstedt, a D16-os platform fejlesztésért felelős projektmenedzsere egy 2019-es interjúban.

A svéd gyártó akkor legerősebbnek számító motorja az R-szériában debütált. Érdekesség, hogy cirka 11 évvel ezelőtt hasonló állapotok uralkodtak a bemutatók terén mint most, a Scania ugyanis egy webes konferencia keretében jelentette be az újdonságot. Valószínű, hogy ekkor egy kissé megfagyott a levegő a Volvo főhadiszállásán, de a legerősebb zászlóshajó, az R730 bemutató videója tényleg egy kicsit fagyosra sikerült.

Nyilván nem kellett sokáig várni a Volvo Trucks válaszára, ahol a korábban említett D16C-ből 750 lóerős, 3550 newtonméteres nyomatékú változatot hoztak ki válaszul. A bivalyerős erőforrást egy FH16-os kapta meg és az első kiszállításokra azonban csak egy évvel később került sor ezzel a motorral, mivel 2012-ben ünnepelte a Volvo 16 literes erőforrásainak 25. évfordulóját. Nagy pechére a Mercedes-Benz ekkortájt mutatta be a negyedik generációs Actrost, így a nemzetközi figyelem inkább a német gyártóra hárult, amikor elnyerték a 2012-es Év Teherautója címet.

A teherautó-gyártók figyelmét ekkortájt a 2013-ban érvénybe lépett Euro VI-os szabványok teljesítése kötötte le, így egy időre a Scania és Volvo letette a csatabárdot. Közhely, de az általuk fejlesztett bivalyerős motorokból pedig leginkább a vásárlók profitáltak. Ugyan a 700 lóerő körüli motorokat leginkább Skandináviában tudják kihasználni a hosszabb szerelvények és a rönkszállítók esetén, de a világ más részén is “elkél” egy-egy izmos blokk.

Road train Ausztráliából

Így például Ausztráliában is, ahol 2013-ban állt forgalomba ez a 175 tonna össztömegű szerelvény is, ami négy pótkocsiból áll, emiatt “road trainnek”, vagyis közúti vonatnak hívják. Az 53,5 méter hosszú szerelvény vontatásáról egy 10×6-os hajtásképlettel rendelkező Volvo FH16-os gondoskodik, vagyis a mezei nyerges vontatókhoz képest két kormányzott és három hajtott tengelye van.

Az 54 kerekű járművet 16 literes, 700 lóerős és 3150 newtonméteres nyomatékkal rendelkező dízelmotor hozza mozgásba, ami maximálisan 90 km/órás sebességgel tud közlekedni. Az ausztrál kontinensen napközben akár 48 Celsius-fok is lehet a melegebb évszakokban, éppen ezért ennél a Volvo FH16-nál speciális hűtési megoldásokat alkalmaztak az akkumulátorok és a differenciálművek védelmére. Emellett a járművet plusz üzemanyagtartályokkal is felszerelték, így összesen 1840 liternyi gázolajat képes magával elcipelni egyszerre.

Az Országutak Királynője

Az R730-as Scania 2015-ben járt nálunk. Akkor “kis étkű bikaként” jellemeztük a gépet: “fogyasztás tekintetében elmondható, hogy minél nagyobb távot tesz meg az R 730-as, annál kedvezőbb lesz a üzemanyag-felhasználás. 250 kilométernyi megtett út esetében 29,21 liter volt a fogyasztás 100 kilométerre vetítve, míg 98 kilométeres úton 33 litert használt fel a nyerges vontató 72 kilométer/órás átlagsebességnél. Figyelembe véve a motor és a hajtáslánc adottságait, mindez nagyon kedvező értéknek számít 40 tonna esetén. Ezek az adatok egyébként nagyon egybecsengenek egy korábbi, R 450-es tesztje során tapasztalt értékekkel” – írtuk a 6 évvel ezelőtti tesztben.

Ekkor még nem tudtuk, hogy nagy dobásra készül a Scania, 2016 augusztusában ugyanis leleplezték az új generációs távolsági nyerges vontatókat. Ekkor jelentették be, hogy a megújult R-széria mellett piacra dobják az új S-szériát is, amely immáron a legtágasabb fülkével és legerősebb motorokkal készül. A 730 lóerős erőforrást is lényegében ez a sorozat kapta meg. “Az új formaterv kicsit az R-széria, valamint a 4-es modellcsalád keverékének tűnik, hiszen a korábbi, finom vonalvezetéssel megtervezett hűtőrácsot felváltotta a V alakú maszk, a nagyobb méretű fényszórókat pedig mattfekete borításba ágyazták. A módosítások egy kicsit mérgesebb és agresszívabb Scaniák látszatát keltik, melyekben már a harmadik generációs Euro 6-os motorok fognak duruzsolni. Ezek elődjeikhez képest 5 százalékkal kevesebb dízelt használnak fel” – írtuk az újdonságról 2016-ban. Te jó ég, ez már 5 éve volt?

2019-ben a Volvo Trucks bemutatta a legtakarékosabb motorját, a D13TC-t, ami teljesítmény-visszanyerő turbinát, vagyis Turbo Compound egységet kapott. Ez a kiáramló kipufogógázokban maradt felesleges energiát újra felhasználja a motor meghajtására. A másik újítás volt a hullám formájú dugattyúkoronák alkalmazása, amelyek javítják az égést, valamint fokozzák a hatékonyságot a hengerek közepére irányítva a hőt és az energiát. A D13TC különlegessége, hogy az eredeti erőforráshoz képest alacsonyabb fordulatszámon dolgozik, emellett akár 300 newtonméterrel nagyobb forgatónyomatékot tud biztosítani, ezáltal kevesebb gázadás és üzemanyag kell ahhoz, hogy állandó sebességet tartson az autópályán. Éppen ezért leginkább a távolsági fuvarfeladatok elvégzésére alkalmas.

Tavaly év elején pedig a svéd gyártó leleplezte a legújabb generációs teherautó-kínálatát. Az FM-nél, az FMX-nél új kabint vezettek be, az FH-nál és az FH16-nál pedig a műszerfalat varázsolták modernebbé. Mindamellett az építőipari felhasználásra tervezett járművek kivételével valamennyi modell új, döntött V alakú fényszórókat és újragondolt hűtőrácsot kapott. A motorokat azonban érintetlenül hagyták, vagyis, ha valaki a legerősebb Volvo teherautót keresi, akkor az FH16-os országúti nyerges vontatóra kell gondolnia, ami jelenleg is elérhető a 750 lóerős, 3550 newtonméteres nyomatékú dízelblokkal.

Itt tartunk most

A Scania rafinált módon megvárta, hogy svéd versenytársa kiterítse az összes kártyáját, majd tavaly októberben – tehát 7-8 hónappal az új Volvók bemutatója után – lerántotta a leplet az új V8-as motorcsaládról, ami között már ott volt egy 770 lóerős darab is. Persze ahogy korábban, úgy 2020-ban sem úgy tálalták ezt, mintha a Volvón akartak volna túltenni. Az egész történet a “továbbfejlesztés” témába volt beágyazva, de kicsit azért szégyellték magukat, hogy 2020-ban még dízelmotort mernek fejleszteni (közben már jelentős tapasztalatuk volt a CNG és LNG hajtással is).

“Az ember nem hagyhatja leégni a házát csupán azért, mert már épül az új. Amíg át nem állunk a fosszilis energiaforrásoktól mentes közlekedésre, addig mindannyiunknak mindent el kell követnünk, hogy javítsuk a jelenlegi megoldásainkat. Az átállásnak zökkenőmentesnek kell lennie” – mondta akkor Alexander Vlaskamp, a Scania értékesítésért és marketingért felelős alelnöke. Kétségtelen tény, hogy a Scania 70 új alkatrészt fejlesztett ki a V8 esetében, illetve 75 kilogrammal csökkentette a motor tömegét az elődökhöz képest.

Emellett javították az erőforrás belső súrlódását, korszerűsítették a turbófeltöltőt, nagyobb sűrítési arányokat és fejlettebb kipufogógáz-utánkezelő rendszereket, valamint új, nagy teljesítményű motorvezérlő rendszert (EMS) alkalmaztak. A legizmosabb, 770 lóerős motor egyedülálló, golyóscsapágyas, fix geometriájú turbófeltöltőt kapott a hagyományos siklócsapágyas helyett, ezáltal jobb gázreakciókat tesz lehetővé. De a szavak helyett beszéljen inkább a látványa és a hangja:

Szóval most a Scania a csúcstartó, a labda pedig a Volvo Trucks térfelén pattog. Bár a göteborgi gyártót most leginkább az új generációs teherautók sorozatgyártásának előkészítése köti le, nincs kizárva, hogy már készül a 800 lóerős dízel a Volvo Trucks boszorkánykonyhájában. Persze az is lehet, hogy megvárják ezzel az Euro VII-es károsanyag-kibocsátási normák végleges részleteit, ami vélhetően az év végéig lesz ismert. A griffmadárral viszont vigyázni kell, ezt a Fehérlófia mesében mindannyian megtanulhattuk, de ki tudja, könnyen lehet, hogy a Volvónál már látják a következő lépést.