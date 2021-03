“Az Ikarus meglehetősen nyújtott, 23 méter hosszú duplacsuklós autóbusszal lepte meg a vásár közönségét” – tudósított a Vasárnapi Hírek című újság 1988. május 22-i száma. Akkortájt aki nem látta személyesen, az elsőre elképzelni sem tudta miről van szó, pedig egy igazi nagy dobás volt ez a legendás mátyásföldi gyártótól.

A korabeli sajtócikkek szerint a duplacsuklós Ikarust eredetileg szovjet megrendelésre készítették, de végül Budapesten ragadt, mert nem tudták kifizetni. A járművet a BKV kezdte tesztelgetni, de a dolog nem lett sikertörténet. Az autóbusz leginkább a 61E vonalon közlekedett, de állítólag más vonalakon is kipróbálták Budapesten. A fővárosi közlekedési vállalat tesztjei során a sofőrök gyakran panaszkodtak a jármű lomhaságára, a kilengéseire. Ezután a duplacsuklós Ikarus Pécsre került, ahol utasok nélkül közlekedett.

Érdekesség, hogy eltérő csuklószerkezetetekkel készült: az egyik golyókoszorús, becsuklásgátlóval ellátott, a másik hagyományos, királycsapos kivitelű volt. Ez a megoldás biztosította a jármű stabilitását és megkönnyítette a manőverezést kormányzáskor.Bár a kiinduló modellnél, vagyis a 280-asnál 6,18 méterrel hosszabb volt, ennek ellenére 24 méteres fordulókörrel rendelkezett, ami csak másfél méterrel volt nagyobb az Ikarus 280-asnál.

1992 januárjában aztán az autóbusz különleges útvonalengedéllyel Teherán felé vette az irányt. Irán ugyanis megvásárolta a mindmáig létező 22,6 méter hosszú, 2,5 méter széles és 2,98 méter magas autóbuszt. A kuriózum saját lábán tette meg a hosszú utat, mivel hosszúsága miatt nem lehetett bevagonírozni. Így történhetett meg, hogy hernyóként tekergő busz haladt keresztül Szerbián, Bulgárián és Törökországon, hogy aztán forgalomba álljon a jelenleg több mint nyolcmillió lakossal rendelkező metropoliszban.

A közel-keleti út kapcsán felcsillant az üzlet reménye az Ikarusnál, ezért a magyar gyártó érdeklődéssel figyelte, mit fognak szólni a teherániak az autóbuszhoz, mert bíztak abban, hogy esetleg rendelnek még belőle. Két hónappal később aztán jött a jó hír, amiről a Pesti Hírlap számolt be az alábbi módon: “az irániaknak tetszik a duplacsuklós Ikarus, amely saját kerekein érkezett Iránba, s már két hete használják a teheráni tömegközlekedésben. Az egyedi kivitelezésű jármű hétkilométeres zárt pályás útvonalon szállítja az utasokat, a tervek szerint fél éven át”.

Az újság idézte Vadnai Zoltánt, az Ikarus Rt. akkori elnökét is, aki szerint az irániak a tartós teszt után döntöttek volna arról, hogy vásárolnak-e belőle vagy sem. A vállalat első embere szerint a busz akkor már nagy népszerűségnek örvendett, ugyanis átlagban hét órát közlekedett és ez idő alatt legalább 4 ezren utazta rajta. Ezután nem lehetett többet olvasni a hazai sajtóban a duplacsuklós Ikarusról, a teheráni történetet, mintha elvágták volna. Nem vált volna be? Ennyi év távlatában nehéz megmondani. 1991-ben az Ikarus és a MOGÜRT 3000 busz leszállítására kötött szerződést Iránnal, végül ennek csak a töredéke, 1300 busz került átadásra, mert Irán nem tudott rendesen fizetni, de ezek között később sem akadt duplacsuklós.



Az Ikarus pedig mindent megtett a sikerért. Az iráni teszt előtt új, 280 lóerős, hathengeres MAN D2866 motorra cserélték a 250 lóerős Rába D 2156MT6U típusú erőforrását, amelyhez Voith típusú hidromechanikus automataváltó csatlakozott. A német motor elrendezése miatt a második ajtót közelebb kellett tenni a mellső tengelyhez. Ugyancsak kicserélték a Bendiberica golyósoros kormányművét Csepel gyártmányúra. Végül, de nem utolsósorban a 229 férőhelyes járművet átfényezték sárgára, de a díszléc alatti rész rózsaszínű-piros fényezést kapott. A duplacsuklós Ikarus a féléves teszt után Teheránban “ragadt”, az Iho.hu információi szerint egészen sokáig, 2008-ig használatban is volt. Ezt követően az autóbuszt félreállították és Magyarországra olyan információk jutottak el, hogy szétvágva végezte be a sorsát.

Mindez szerencsére nem így történt, mivel három évvel ezelőtt az Iran Classic Bus&Truck feltöltött néhány fotót Instagrammra az autóbuszról, amin jól látszik, hogy költöttek rá, vagyis helyre hozták a festését és a hűtőmaszkját is. 10 hónappal ezelőtt pedig egy felvétel is felkerült róla a Youtube-ra, így az alábbi videó segítségével bárki virtuális sétát tehet rajta. Érdekesség, hogy nem ez az egyetlen duplacsuklós Ikarus. Korábban a kubai Girón is megpróbálkozott ilyen duplacsuklós, még harmonika ajtós Ikarus építésével.

A duplacsuklós Ikarus a mai napig világszenzáció, ezt jól tükrözi, hogy nemrég ez az orosz portál is lehozott vele kapcsolatban egy cikket. Mikor kiderült, hogy mégiscsak létezik, akkor idehaza sokan eljátszottak azzal a gondolattal, hogy mi lenne, ha valamilyen módon hazakerülne. Ez azonban jelenleg sincs napirenden, a BKV ugyanis érdeklődésünkre közölte, hogy nem áll szándékukban megvásárolni és hazaszállítani ezt az autóbuszt.

Ettől függetlenül lehet, hogy idővel hazánknak is lesz egy duplacsuklós Ikarusa, mivel 2017-ben a fővárosi közlekedési vállalat és a Közlekedési Múzeum összefogott, hogy elkészítsen egy replikát belőle. Ezzel kapcsolatban a BKV sajtóosztálya közölte, hogy a tavaly óta a járvány helyzet miatt szűkebb működési forrásból kell gazdálkodniuk, ezért lelassult az Ikarus 293 replika építése. Ennek ellenére a cég eltökélt az iránt hogy idén befejezze az autóbuszt.

