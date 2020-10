Olvass tovább

Fontos változás ugyanakkor, hogy a Nexways Cargo létrehozásával és az érdekeltségek integrálásával júliusban társaság üzleti stratégiát is váltott. A cél az volt, hogy a Waberer’s Nemzetközi Fuvarozási Szegmensét ügyfélközpontúbb, rugalmasabb és pénzügyi szempontból stabil vállalkozássá fejlesszék. A stratégia középpontjába a szerződéses ügyfeleink és a fő európai kereskedelmi sávok kerültek.

“Az új Kereskedelmi Sáv – vagyis Trade Lane elnevezésű modellünk az Európai Unión belüli fő kereskedelmi útvonalakra összpontosít. Ez egyértelmű változás ahhoz korábbi taxi modellünkhöz képest, amivel az egész kontinenst kiszolgáltuk. A modellváltás elsősorban a szerződéses ügyfeleket helyezi a középpontba, így stabilabb és megbízhatóbb kapacitást kínálunk, amely jobb szolgáltatási minőséget biztosít ügyfeleink számára” – hangsúlyozta Némedi Krisztina, a Waberer’s International marketing és PR részlegének vezetője.

A modellváltás keretében úgynevezett “üzleti egységeket” alakítottak ki, amelynek részeként dolgoznak a járművezetők is, akikből most még többet venne fel a Nexways Cargo Facebook hirdetésük szerint. De vajon hány fővel bővítenék az állományt? “Pontos számot most nem szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, de azt megerősíthetem, hogy várjuk a gépjárművezetők jelentkezését, és a tapasztalt, elkötelezett járművezetőknek mindig fogunk helyet biztosítani” – jegyezte meg Némedi Krisztina. Kiemelte, hogy bár a sofőrök fizetése nagyon sok részből tevődik össze (fix napidíj, alapbér, minőségi bónuszok), éppen ezért nagyon eltérőek, de egy jól dolgozó járművezető akár 2 ezer eurót, vagyis átszámítva akár 716 ezer forintot is kereshet a Nexways-nél.

FIGYELEM❗Határon túlról is várunk dolgozni a vírus ellenére❗Itt a munkahelyed amire mindig is vártál🤗🇪🇺Nemzetközi… Közzétette: Nexways Cargo Business Unit 1 – 2020. szeptember 1., kedd

Persze, mindehhez elengedhetetlen, hogy legyen elég munka és megrendelés, illetve, hogy ne álljanak le azok a fuvarok, amelyeket tavasszal elvitt a járvány első hulláma. “Saját tapasztalataink alapján elmondható, hogy a tavaszi mélypont után elindult a növekedés és a nyár elmúltával kifejezetten aktívvá, sokszor kapacitáshiányossá vált a piac. Azt viszont nehéz megmondani, hogy a korábbi gyárleállások kompenzálása és a valós állandó piaci igények milyen arányban vannak most jelen a piacon. Ahogy ez várható volt a termelés és így a fuvarozás teljesítménye is a tavalyihoz képest alacsonyabb szinten van” – árulta el a Waberer’s International marketing és pr vezetője.

