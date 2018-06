A kamionok szeretete nem szorul magyarázatra. A legtöbben talán azt sem tudják, hogy odavannak a több mint 1000 lóerős monstrumokért. Aztán ellátogatnak a kamion-Eb magyarországi versenyére , és őket is beszippantja ez a rendkívül izgalmas szakág.

A magyar szurkolói bázist természetesen az is növeli, hogy Kiss Norbi személyében kétszeres Európa-bajnoka van hazánknak, de a látványos előzések és ütközések, valamint az egyéb programok is rengeteg embert vonzanak a Hungaroringre egy-egy verseny alkalmával. Norbi már gőzerővel készül a hazai megmérettetésre, amit az alábbi videók is bizonyítanak:

Személyes tapasztalatból tudjuk, hogy a verseny arra is remek alkalom egyébként, hogy megfertőzzük gyermekünket a kamionok szeretetével, ha eddig nem sikerült. Talán közülük kerülnek ki a jövő bajnokai, akiket a magyar nagydíjon csap meg a kamion füstje.

Idén 2018. június 16-án és 17-én feszülnek egymásnak a legprofibbak, de a kamion korzón a civilek is tiszteletüket teszik a rendezvényen. Ha kíváncsi vagy a futamra, a betétversenyekre és az egyéb programokra, akkor itt tudsz jegyet vagy bérletet vásárolni: http://kamionfesztival.hu/jegyek/category/entry-ticket