Egy hónappal ezelőtt mutatták be a személyszállítós Transit Connect-et, most pedig az áruszállítós változaton volt a sor. Nem véletlenül Amerikában rántották le róla a leplet, ott ugyanis 2009-es bemutatása óta már 300 ezernél is több darabot adtak el belőle, ezzel közel 50 százalékos piaci részesedéssel büszkélkedhet.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a Transit Connect orrába két új motor rendelhető. Az egyik egy 2.0 literes, négyhengeres benzinblokk, melyet stop&start funkcióval is elláttak az üzemanyag-fogyasztás csökkentése érdekében. Legfontosabb előnye, hogy akár E85 etanollal is tankolható. A másik pedig egy 1,5 literes EcoBlue erőforrás, mely a dízelt preferálók számára lehet érdekes. Az új motorok teljesítményével kapcsolatos információkat egyelőre nem tették közzé, de annyi biztos, hogy nyolc sebességes automataváltóval is rendelhetők lesznek.

A motorkínálat mellett az elérhető vezetéstámogató rendszerek palettája is bővül: az oldalszél stabilizátor és a tolatókamera az alapfelszereltség részét képezi majd, opcionálisan pedig rendelkezésre áll az adaptív tempomat, a holtérfigyelő, valamint a sávtartó asszisztens.