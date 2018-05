Egy autó karakterét rengeteg apró tényező befolyásolja, így lehet az is, hogy vannak remekül vezethető nem túl erős gépek és rettentő erővel bíró szörnyűségek is. Az autós kártya azonban ennél jóval egyszerűbben működik, ott csak a puszta számok döntenek, és ebben a közegben nem árt, ha lóerőből a soknál is több van. Itt van most öt darab, itthon hirdetett használt autó 700 lóerőtől felfelé:

Nissan GT-R

Mi mással is kezdődhetne a lista, mint egy Nissan GT-R-rel? A japán sportkocsi rendkívül népszerű alap, éppen ezért kész csoda belőle olyat találni, aminek biturbó V6-osát nem piszkálták még feljebb. Ez a 19 millióért kínált példány kereken 700 lóerős.

Dodge Charger Hellcat

Audi RS 7 Sportback

Shelby Cobra GT500

Chevy Nova Dragster