A San Francisco-ban tartott Red Bull Showrun bemutatón egyszer csak lángra kapott egy Red Bull 7 Forma 1-es versenyautó. Mint ismeretes, ez az a modell, amellyel korábban Sebastian Vettel világbajnoki címet is nyert.

Az eset Cunoda Júki japán pilóta bemutatója alatt történt. A közösségi oldalakra feltöltött videók arról tanúskodnak, hogy egyelőre tisztázatlan okokból a versenyautó hátsó része elkezdett égni. A biztonsági személyzet azonban nem sokkal azután, hogy a pilóta kiszállt, már el is oltotta a tüzet. A bemutatót pedig azonnal leállították.

Egy fotós megörökítette a kigyulladás utáni pillanatokat. A versenypilótának sikerült időben kiugrania, elkerülve, hogy égési sérüléseket szerezzen.

Kritikus hozzászólások szerint mindez azért történhetett meg, mert ez a modell már legalább 15 éves. Éppen ezért tanácsosabb lett volna, ha a csapat egy fiatalabb Formula-1-es modellt hasunal inkább. A RB7, valamint az RB8, illetve az RB9 típusú versenyautókat azonban azért használják előszeretettel a bemutatókra, mert erős Renault V8-as motor dolgozik bennük, könnyen szervizelhetők, hangjuk pedig ikonikus.

A japán versenyzőre mintha mostanában rájárna a rúd, tavaly májusban ugyanis az Emilia-romagnai Nagydíjon balesetet szenvedett. Akkor szerencséjére sértetlenül tudott kimászni a ronccsá tört versenyautóból. 2024 szeptemberében pedig egy tajvani bemutató, egy Red Bull RB8-assal kényszerült megállni technikai probléma miatt.