Meglepetésre a Ferrari az idei évre motorelőnybe került, ami gyanút is keltett a riválisokban. Eleinte csak morogtak, sejtettek, célozgattak az ellenfelek, de őszre a Red Bull, majd a Mercedes is szabálytisztázási kérdésekkel fordult a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA), az azokra reagáló új műszaki direktívák megjelenését követően pedig láthatóan vissza is esett az olaszok versenyképessége.

A trükkös, a megengedettnél több üzemanyag elégetését illető spekulációknak súlyt adott, hogy még a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjra is jutott egy furcsa eset a Scuderiánál: a futam előtt kiderült, hogy Charles Leclerc autójába az előre lejelentettnél valahogyan 4,88 kilogrammal több benzin került. A sztori nagyon gyanús volt, de a monacói esetét már csak a verseny után vizsgálták, és meglepetésre egészen elnézőek voltak a versenybírók, Leclerc 3. helye megmaradt, “mindössze” 50 ezer eurós bírságot kaptak a maranellóiak.

A Red Bullnál meg vannak győződve róla, hogy a Ferrari szabálytalankodott, csalt idén, ezért ezután is oda fognak figyelni rájuk, és lépnek, ha kell, mondja az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko.