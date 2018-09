1950 óta – egy év kivételével – Monza ad otthont a Forma-1-es Olasz Nagydíjnak. A legendás helyszín nem sokat változott a kezdetek óta, a mai napig egy lendületes, gyors pálya, melynek noha egyszerűnek tűnik a vonalvezetése, igazán kiismerni mégis más tészta. Az alábbiakban videókkal illusztrálva mutatjuk be az elmúlt 20 év jelentősebb pillanatait.

2000 – Tragikus tömegbaleset és egy másik síró legenda

A rajtnál egy-két kisebb koccanást leszámítva szépen eljöttek a versenyzők az évezred első Olasz Nagydíján, ám a második sikánnál egy nagy tömegbaleset borzolta a kedélyeket. Jarno Trulli autójáról leszakadt a hátsó kerék, mely sajnálatos módon eltalált egy pályabírót, aki később belehalt sérüléseibe. A balesetet követően felülvizsgálták az F1-es autók biztonságát, ma már hevederek akadályozzák meg a kerekek leszakadását baleset esetén.

A futamot Michael Schumacher nyerte, pályafutása 41. győzelmét aratva. A német legenda a sajtószobában tudta meg, hogy beállította Ayrton Senna győzelmeinek számát, Schumacher nem bírta magában tartani érzéseit.

2001 – Nyomott hangulat 9/11 után

Az egész világot megrázta a szeptember 11-ei terrortámadás. A Ferrari tisztelete jeléül minden szponzorfeliratot eltávolított autójáról (lásd a fenti borítóképen). Ezen a futamon nyert először pályafutása során Juan Pablo Montoya.

2006 – Újabb fontos pillanat a sajtószobában…

…és ismét Michael Schumacher a főszereplő. A német a Ferrarival megnyerte a csapat hazai futamát, a tifosi nagy örömére. A sajtószobában pedig bejelentette, ami jó ideje már a levegőben lógott: visszavonul a sportágtól.

Persze tudjuk, hogy 2010-ben visszatért, de már nem a régi formájában tündökölt a hétszeres világbajnok.

2008 – A bébi-Schumi első győzelme

Mindenki a fenti becenévvel emlegette akkor Sebastian Vettelt, aki a Toro Rossóval, az egykori Minardi utódcsapatával az istálló hazai futamát megnyerte, miután előző nap a pole-pozíciót is elhódította. Mind a mai napig a német az egyetlen versenyző, aki Ferrari-motoros autóval nyert futamot, de nem gyári technikával.

2009 – Az utolsó körben is figyelni kell!

Lewis Hamiltonnak sikerült összetörni a McLarent, miközben a harmadik hely felé haladt. Ekkor aratta utolsó győzelmét Rubens Barrichello a Brawn GP-vel.



2011 és 2012 – Alonso és Vettel nem fér el egymás mellett

A két pilóta mindkét évben találkozott a pálya ugyanazon kanyarjában, más-más leosztásban. Elmondható, hogy a német kicsit agresszívabb volt, mint spanyol kollégája.

2015 – Räikkönen jól megy szombaton, de elrontja vasárnap

Az első sorba kvalifikált Kimi Räikkönen – eddig stimmel 2018-ban is. A Kimi-fanok valószínűleg nem olyan folytatásra számítanak a futamon, mint 2015-ben, amikor is tök utolsóként vette már be az első sikánt, mivel majdnem lefulladt a finn Ferrarija a rajtnál.

2017 – Ricciardo előretörése

Az ausztrál szurkolói – és saját elmondása szerint maga az ausztrál is – ilyen, és ehhez hasonló megmozdulásokra számítanak Daniel Ricciardótól, miután idén is a mezőny végéről indulhat a pilóta motorbüntetések miatt. Akkor a negyedik helyen végzett a Red Bull pilótája, idén meddig jut?

Forrás: Vezess