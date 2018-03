Míg hátulról eltűnt ez-az, a pilótafülke felett megjelent valami más: a 2018-as idénytől a Forma-1-ben kötelező a fejvédő keret, az ún. glória alkalmazása. A be- és kiszállást pár másodperccel megnyújtó biztonsági eszköz hatalmas terheléseket képes elviselni, szerepe a repülő törmelék, kerekek elhárítása.

Az alapstruktúra egységes, de a csapatok szűk keretek közt saját fejlesztésű aerodinamikai elemekkel szerelhetik fel a glóriát, és természetesen kedvük szerint festhetik is. A pilóták teszteken szerzett tapasztalatai szerint vezetés közben egyáltalán nem akadályozza a kilátást a keret, ám emelkedőkön és a startlámpák esetében gondot jelenthet.

A glória a rögzítőelemeivel együtt 12-14 kg-mal növeli az autó tömegét, ám a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) csak 6 kg-mal emelte a kötelező minimumsúlyt (734-re), így a nehezebb pilóták megint rosszabbul járnak, hiszen kevesebb ballaszttal lehet játszani az autóban.

Két trükköt kilőttek

A 2016-os szezon végén merült fel, tavaly kapott nagyobb figyelmet, hogy egyes csapatok az időmérőn a nagyobb teljesítmény érdekében a motorolajat is elégették. Az FIA már az idény során kétszer szigorított a kenőanyagokat illetően, 2018-ra 0,6 literre csökkentette a száz kilométerenként elégethető olaj mennyiségét, emellett a csapatok nem variálhatnak az olajok összetételével, sőt betiltották az aktív kontrollszelepek használatát is a motorokban.

2017-ben a Red Bull és a Ferrari is trükkös felfüggesztésekkel próbálkozott, amelyek a kormányzással párhuzamosan változtatták az autó hasmagasságát, és így aerodinamikai hatékonyságát. Az FIA az ehhez használt alkatrészeket betiltotta.

Több futam, kevesebb motor, egyszerűbb büntetések

Bár a 2018-as idény a tavalyinál hosszabb lesz, 20 helyett 21 fordulóból áll, pilótánként még kevesebb friss erőforrást lehet felhasználni büntetés nélkül. Tavaly a 20 fordulóra négy-négy erőforrás járt, míg idén a belső égésű motorokból, a turbókból és a hőenergia-visszanyerő egységekből (MGU-H) 3-3, a vezérlőelektronikából, az energiatárolókból és a mozgásienergia-visszanyerőkből (MGU-K) pedig csak 2-2 darab áll rendelkezésre.

Igen valószínű, hogy jó néhányan nem férnek majd bele a keretbe, pozitívum azonban, hogy az idei évre egyszerűsítették az erőforrás-részelemek cseréi miatt járó büntetési rendszert: a 15 helyes vagy azt meghaladó hátrasorolások minden esetben az utolsó rajthelyre való száműzést jelentik majd, és ha egy hétvégén többen is kapnak hasonló büntetést, akkor sem kell matekozni az 50-60-75 helyekkel, egyszerűen a cserék időbeli sorrendjében kapják a büntetést az érintett versenyzők.

Szivárványos Pirellik

A Forma-1-es gumiszállító, a Pirelli tavalyhoz hasonlóan idén is három-három száraz pályás gumikeveréket jelöl a versenyhétvégékre, ám a teljes választék tovább nőtt. Az olasz gyártó az egész palettát egy fokozattal lágyabbá tette, a tavalyi öt mellé pedig nem is egy, hanem két új keveréket vezet be.

Megjelenik a szuperkemény, ami a paletta egyik végleteként megőrzi a narancs színt, míg a sima kemény keverék kék festést kap. A kínálat másik végén bevezetik az ultralágynál is puhább, tapadósabb gumit, amelyet rózsaszínnel jelölnek és a szurkolói szavazatok alapján hiperlágynak hívnak.

A Pirelli reményei szerint a lágyabb keverékek és a merészebb válogatás változatosabb stratégiákat, több kerékcserét és ezekből következően izgalmasabb versenyeket hoznak.

Állórajtok a piros zászló után

Bár senki sem szereti, ha piros zászlóval kell megszakítani a Forma-1-es futamokat, az újraindításokon igyekeznek javítani az idei évre. Tavalyi – igaz, eddig élesben ki nem próbált – újítás volt, hogy az esőben, biztonsági autó mögött elindított versenyeket a safety car kiállása után a rajtrácsról startoltatják újra, 2018-ra ezt terjesztették ki a piros zászlós megszakításokra is, pontosabban a versenyigazgató most már ezt is választhatja a safety caros felvezetés helyett.

A barcelonai teszten szimuláltak egy-két ilyen rajtot, a haasos Romain Grosjean szerint veszélyes lehet a dolog a kihűlt, kopott gumik miatt, de a francia aggodalma nem túl megalapozott, hiszen a piros zászlós szakaszok alatt gyakorlatilag mindig friss gumik kerülnek az autókra.

Két újonc és két nagy visszatérő

A Forma-1-es mezőnyben két új versenyző mutatkozik be 2018-ban, a monacói Charles Leclerc és az orosz Szergej Szirotkin.

Leclerc a Mercedes-támogatású Pascal Wehrlein ülését kapta meg a Sauber-Ferrari-együttműködés szorosabbra fűzésének keretében. A svájci csapat a Ferrari- és Fiat-Chrysler-elnök vágyának megfelelően 2018-tól Alfa Romeo Sauber néven szerepel, igaz, a szép F1-es múlttal rendelkező olasz márka egyelőre kizárólag névadó szponzorként van jelen.

A tavaly a Renault tesztpilótájaként dolgozó Szirotkin a szezonzáró után került a képbe a Williamsnél, amikor váratlanul beosztották a gumitesztre a visszatérésen dolgozó Robert Kubica mellett. A fiatal, gyors – és a lengyelnél jobb szponzori hátterű – orosz végül elhappolta Kubica elől a Felipe Massa visszavonulásával megüresedett ülést, de a tavaly bemutatkozott Lance Stroll és Szirotkin párosát teszt- és tartalékpilótaként a háttérből segíti majd az egykori BMW-pilóta, néhány szabadedzésen is autóba ül majd, ha pedig úgy alakulnak a dolgok, esetleg át is veheti a helyét…

Régi-új futamok

Az F1-ben tavaly tartották az utolsó Maláj Nagydíjat, Szepang kipottyant a naptárból, ám így is sikerült bővíteni a bajnokságot, ugyanis kilenc év szünet után újra lesz Francia Nagydíj, a verseny a dél-franciaországi Le Castellet-be, a Paul Ricard-pályára tér vissza, ahol 1971 és 1990 között 14 alkalommal tartottak Forma-1-es nagydíjat.

Az új Francia Nagydíjat június végén, a sportág történetének első tripla versenyhétvégéjének középső tagjaként, a Kanadai és az Osztrák Nagydíj között rendezik majd.

A másik visszatérő a Német Nagydíj, a tavalyi kimaradás után újra Hockenheimben, a Magyar Nagydíj előtti hétvégén rendezik a versenyt.

Új külső, közvetítés az interneten

A Forma-1 tavaly érkezett új tulajdonosa, a Liberty Media 2018-ban megkezdi a sportág arculatának teljes körű frissítését. Az új logót még a tavalyi szezonzárón leleplezték, a hétvégi szezonnyitón jön a tévés közvetítések új grafikai dizájnja, valamint érdekesebb, dinamikusabb kameraállásokat, képeket ígérnek.

A Liberty idén előfizetős internetes közvetítési szolgáltatást is indít, amelyen akár 24 különböző kameraállás közül választhatnak majd a nézők, méghozzá viszonylag megfizethető áron, ám a rendszert a szezonnyitón még csak tesztüzemben, korlátozott számú fogyasztó próbálhatja ki.

Tárgyalások, viták, helyezkedések

Biztosan nem lesz csendes az év a pályán kívül, ugyanis a Liberty és a csapatok idén egyezkednek majd a 2020-on túli jövőről, a pénzek elosztásáról, a kiadási plafon bevezetéséről, a Forma-1 teljes megreformálásáról. A Ferrari-elnök már belengette a sportágból való kiszállást, a Mercedes ebben a csatában a fő rivális szövetségese, míg a Red Bull, a McLaren és a kisebbek inkább a Liberty oldalán állnak. Komoly viták, veszekedések, fenyegetőzések jönnek.

A csapatok és pilóták szintjén is lesz jó néhány tárgyalás: a Mercedes továbbra sem zárta le a hosszabbítási alkudozást Lewis Hamiltonnal, Valtteri Bottas helye csak az év végéig biztos, míg a Ferrarinál a 38 éves Kimi Räikkönen valószínűleg utolsó évét tölti, a Red Bull-os Daniel Ricciardo pedig azt mérlegeli, maradjon-e az energiaital-gyártóval, vagy a Mercedesnél vagy a Ferrarinál keressen magának helyet 2019-re.

Érdekes lesz látni, hogy mihez kezd Fernando Alonso, ha a McLaren a Renault-motorral sem lép jelentősen előre, vajon a spanyol küzd-e tovább a Forma-1-ben, vagy az idény végén azt mondja, viszlát, inkább a WEC-re koncentrálok?