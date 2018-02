A többiekhez hasonlóan a Renault is filmezés keretében végzi az új autó shakedownját, videót is kiadtak:

Here it is, as promised… First full run for the R.S.18! #RS18 #RSspirit pic.twitter.com/dl3LEyqePA

This may well be our new favourite GIF. Nico as Buzz Lightyear 👨‍🚀

(Yes it’s Carlos’ number and lid but Nico was actually driving… The fun of a filming day!) #RS18 #RSspirit pic.twitter.com/FNtWpAnw3k

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) February 24, 2018