Bizonyos szinten a luxusórák gyűjtése nagyon is létező hobbi, sőt, az elmúlt évtizedben sokan befektetésként kezdtek tekinteni rá – ami aztán elképesztően fel is hajtotta az árakat, de ez már egy másik történet –, akinek pedig 2-5-10 milliós vagy még drágább Audemars Piguet-k, Breitlingok, Cartier-k, Omegák, Patek Philippe-k, Richard Mille-ek, Rolexek stb. lapulnak otthon, kénytelenek a biztonságra is költeni.

Ebben régi partner az amerikai Brown Safes, a cég immár három évtizede gyárt egyebek mellett kimondottan óra- és ékszertárolásra szánt páncélszekrényeket.

Az eredetileg az USA hadserege számára kényes fegyverek szállítására kifejlesztett, géppuskatűznek is ellenálló, 5 cm vastag acélból épített, tűzbiztos szekrényeiből továbbfejlesztett Chronos széria már majdnem egy évtizede áll opcióként az óragyűjtők rendelkezésére. A GPS-jeladóval, három svájci óraszerkezetből kialakított, 144 órás időzárral szerelt Chronosok kétféle méretben, a megrendelő igényeitől függő számú fiókkal és óraforgatókkal (az automata szerkezetek folyamatos működtetésére) kaphatók, ám az eddig forgalmazott darabok inkább sötét árnyalatokkal operáltak.

A Brown most Valentin-napra egy meghökkentő változattal állt elő, a Chronos 4218 Pearl White gyöngyházszín külsőt és hot pink/ciklámen belsőt kapott. A barbie-s színösszeállítás miatt inkább fiatal hölgyek gardróbszobáiba, budoárjaiba, hálóiba elképzelhető különleges kiadás árát is megkérik: 118 ezer dollárról beszélünk, ez most 42,5 millió Ft-nak felel meg. (A „hétköznapibb” verziók már 90 ezer dollár körüli áron is elérhetők.)