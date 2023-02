Korábban már beszámoltunk róla, hogy a rajongók óriási összegeket megmozgatva készültek a Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder NBA-meccsre, ugyanis a számítások szerint ezen az összecsapáson LeBron Jamesnek – ha hozza a formáját – esélye volt arra, hogy ő legyen a liga valaha volt legtöbb pontot szerző játékosa.

A számítások bejöttek, a rajongók pedig sporttörténelmet láthattak a meccsen: a 38 éves szupersztár behozta 36 pontos lemaradását, mely a kezdés előtt még fennállt az örökranglistát addig 38 387 ponttal vezető Abdul-Jabbartól. James végül 38-cal zárta a meccset, a rekordot jelentő dobást 10,9 másodperccel a harmadik negyed vége előtt engedte el.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA’s all-time leading scorer 📽️#ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH

— NBA (@NBA) February 8, 2023