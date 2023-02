A Jumbo Jet a repüléstörténet élő ikonja, megjelenésével olyan távoli városok közvetlen összeköttetése valósult meg légi úton, ami korábban nem volt lehetséges. A négy hajtóműves, 68,5 méter hosszú 747-es első példánya 1969-ben gurult ki először a Seattle-től északra fekvő everetti gyártóbázisról.

Különlegességei közé tartozik, hogy kétszintes, és csaknem 500 utas elszállítására képes. Használják áruszállításra, valamint az elnöki repülő, az Air Force One szintén Jumbo Jet, és ezt a modellt használták a NASA űrsiklójának szállítására is.

Az utolsó példány, egy teherszállítónak kialakított 747-8F az Atlas Airlines birtokába került, és az első felszállást végző személyzet méltó módon búcsúztatta a legendás gép gyártását. A sorszám szerint 1574. 747-es, N863GT lajstromjelű gép Washington állam fölött írta fel az égre a 747 feliratot, valamint rajzolt egy koronát az útvonalát online figyelő rajongók számára. Ezzel utaltak arra, hogy a gépet sokan az „ég királynőjeként” is emlegették.

A FlightRadar egy Twitter-bejegyzésben egy videót is közzétett a műveletről:

Check out the last #747 putting its monogram in the sky. Congratulations @Boeing and @AtlasAirWW ! #queenoftheskies #boeing #aviation

Watch here: https://t.co/rZN0XucCZs pic.twitter.com/XY1FAJ0No1

— FlightAware (@flightaware) February 1, 2023