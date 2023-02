Elvis Presley örök, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy a tavaly moziba került, életrajzi ihletésű filmre több mint 281 millió dollárt (103 milliárd forintot) költöttek a moziba járók, emellett pedig nyolc Oscar-jelölést is bezsebelt: esélyes a legjobb filmért, illetve Austin Butler révén a legjobb férfi főszereplőért járó díjra is.

A hullám bármikor begerjeszthető, a rock and roll királyával tényleg mindig mindent el lehetett adni, de kétségtelenül jól jön a hype most a Netflixnek is. A streamingszolgáltató ugyanis előrukkolt egy saját Elvis-történettel, ami azért alaposan elrugaszkodott a valóságtól. Az Agent Elvis, magyarul Elvis, a titkos ügynök című animációs sorozat stílusában az Archerre hajaz, az alkotást pedig többek között a Pókember: Irány a Pókverzumért felelős stúdió jegyzi.

A szériához, melyben Elvis mindenféle gonosz teremtés ellen küzd az amerikai kormány kémjeként a Földön, de akár a Holdon is, sikerült megnyerni Matthew McConaughey-t is, aki az angol nyelvű változatban lesz Elvis szinkronhangja. Nézd meg az előzetest:

A sorozat megalkotásában egyébként részt vett Priscilla Presley is, aki egy korábbi interjúban elmondta, Elvis mindig is szuperhős akart lenni. 2023 márciusától ez az álom rajzfilmes formában meg is valósul a képernyőkön.