Az NFL legenda visszavonul, de ezután is felfoghatatlan összeget szakít

Tom Brady tévés karrierbe kezd

Tom Bardy sporteredményei alapján joggal érdemelte ki a valaha volt legjobb NFL-játékos címet. A sportoló február 1-én jelentette be, hogy most már tényleg végleg visszavonul és kiderült az is, mennyit fog keresni egy televíziós műsorban.