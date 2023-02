2021 szeptembere óta a bőrszín és a nem szerint eltérő változatokat is beleértve összesen 3664 elfogadott emojival színesíthetjük üzeneteinket mobiljainkon, illetve a számítógépeken. Mindig vannak azonban, akik valamit hiányolnak a listáról, sokszor a legváratlanabb helyről érkeznek kérések a hivatalos elbíráló szervezet, az Unicode felé.

Ezúttal nem is feltétlenül maga a kérvényezett emoji, hanem a kérvényezője a furcsa, ugyanis a Kia állt elő azzal az ötlettel, hogy itt lenne az ideje, ha bekerülne a cumi a hivatalos emojik közé.

A dél-koreai autógyártó egy konkrét amerikai márkát is megnevezett hivatalos közleményében, melyben azt írták, hogy több mint száz éve nyújt milliók számára megnyugvást ez az apróság, de mégsem került be eddig az emoji közé a cumi. A Kia America el is indított egy online petíciót, ahol legalább 500 aláíróra számítanak.

Azt nem részletezte a Kia, hogy hirtelen miért lett ez fontos nekik, de állításuk szerint mindenre fény derül majd a Super Bowlon, tehát tuti, hogy valami közös reklámfogás lehet a háttérben.