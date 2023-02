Történelmi mérföldkő előtt áll az amerikai profi kosárlabdaliga, vagyis az NBA. Az élő legenda, a Los Angeles Lakers színeiben játszó LeBron James belátható időn belül a liga történetének legtöbb pontot szerző játékosa lesz, ha hozza azokat a számokat, melyeket eddig is hozott.

A rekorddöntés várhatóan február 7-én lesz, a Los Angeles Lakers–Oklahoma City Thunders-összecsapáson, ahol átadhatja a múltnak Kareem Abdul-Jabbar 38 387 pontos, 38 éve fennálló rekordját. A csúcstól James még 36 pontra van, előző két meccsén 26 és 27 pontot dobott, tehát benne van a pakliban a keddi rekorddöntés, de azért az elmúlt időszakban látottaknál kicsit jobb teljesítményre van tőle szükség.

Ebben bíznak a rajongók is, mégpedig annyira, hogy a másodpiacon elképesztően magasra kúsztak a jegyárak. A Lakers hazai meccseire (beleértve a drágább, jobb helyen fekvő szektorokat is) átlagosan 180 dollárért, azaz kb. 65 ezer forintért kínálják a belépőket. Ehhez képest a felső karéjba szóló helyek is legalább 80 ezer forintnak megfelelő összegbe kerülnek az erre szakosodott Stubhub szerint, de a legdrágább páros belépő, mely szinte a pálya mellett lévő lelátóra szól, közel 28 millió forintba került cikkünk megjelenésekor.

A Stubhubon egyébként még eladó parkolójegyet is hirdettek a meccs idejére, átszámítva majdnem 29 ezer forintért.