Már két éve dolgoznak a projekten, csütörtökön azonban be is jelentette Hongkong vezetése a Hello Hong Kong nevű kezdeményezést. A történet lényege pofonegyszerű: a Kínához tartozó különleges közigazgatási terület elöljárói szeretnék a koronavírus-járvány után felpörgetni, visszaállítani a városba irányuló turizmust, ezért 500 ezer repjegyet osztanak ki teljesen ingyen.

A három légitársaság (Cathay Pacific, HK Express, Hongkong Airlines) járataira érvényes jegyek a városvezetésnek 254,8 millió dollárjába (90,3 milliárd forintjába) került, de a potenciális utazóknak egyetlen fityinget sem kell a repülésért fizetni. Jelentkezni március elsejétől lehet a részt vevő légitársaságoknál, ezen az oldalon minden fontos infó megtalálható a pontos részletekkel kapcsolatban. A pályázat rajtjával egy időben gyakorlatilag el is kezdik osztani az utazási lehetőségeket.

A jegyekre lényegében bárki lecsaphat, bár azt hozzá kell tenni, hogy a félmillió jegyet nem egyenlő arányban osztják el a jelentkezők között. Márciusban a délkelet-ázsiai térség lakói közül kerülhetnek ki a szerencsések, áprilisban Kína kerül sorra, májusban pedig Ázsia és a világ többi része. Valamennyi jegyet fenntartanak júliusra is, erre hongkongi lakosok jelentkezhetnek, akik elhagynák a várost egy kis időre.

Hongkongra, illetve a gazdaságára rá is fér a turizmus fellendítése. A Covid előtt évente 56 millió turista látogatta meg az egykori brit gyarmatot, tavaly azonban ez a szám csak 100 ezer volt.