Napjainkban a világ számos pontján építenek vagy terveznek olyan luxuslakóparkokat, városnegyedeket vagy csak óriásingatlanokat, ahol egy épületben kombinálják az élet különböző területeit a lakhatástól a szórakozáson át a bevásárlásig.

Van, ahol ez a koncepció már a valóság, igaz, nem abban a fényűző formában, mint ahogy azt a legtöbb neves dizájnstúdió elképzeli. Hogy mindezt élőben megtekinthessük, Indonézia fővárosába kell ellátogatnunk. Dzsakartában a Thamrin City Mall bevásárlóközpont tetején 78, egyenként kétszintes ház épült, melyeket aszfaltozott utak kötnek össze. A tízemeletes pláza tetején lévő Cosmo Park nevű városrész utcái növényesítettek, bizonyos házakhoz még medence is tartozik, de egy teniszpálya is elfért itt.

A negyed 2009 körül épült, a világ azonban csak egy évtizeddel később kapta fel a helyet egy légi felvétel miatt. Az ott élők egyébként korábban elmondták, hogy kívülről látva valóban furcsa helyen fekszik otthonuk, de amikor először meglátták személyesen a helyszínt, azonnal beleszerettek: állításuk szerint csendes, nyugodt környékről van szó, ahol nem mellesleg magánszférájuk is van. Meg is lehet ezt érteni: Dzsakartában az agglomerációt is beleszámítva kb. 40 millióan élnek, és szemben más nemzetközi nagyvárosokkal, ők nem magasházakba, felhőkarcolókba költöztek, hanem inkább széltében terjeszkedtek.

Ez vezetett a Cosmo Park megépüléséhez is: 40 millió ember rengeteg helyet foglal, így igyekeztek minden területet kihasználni. Az itt fekvő ingatlanok a drágábbak közé tartoznak: 2019-es adatok szerint 71-118 millió forintnak megfelelő indonéz rúpiáért kínálták az eladó házakat, az árak pedig aligha csökkentek azóta.