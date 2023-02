Sokak szerint elcsépelt Valentin-napi ajándék a virág, de még inkább a bonbon és a csokoládé, melyeket tipikusan az utolsó pillanatos, akár egy benzinkúton is beszerezhető mentőövajándéknak tartanak – és legyünk őszinték, ez tényleg így van. Vannak azonban üde kivételek, melyekről már messziről látszik, hogy megvásárlását nem a kötelező ajándékozás, hanem a gondoskodás és a szeretet motiválta.

Abszolút idetartoznak a Thierry Atlan által készített pralinék, melyek színesek, mintásak, és már ránézésre is ínycsiklandóak. Biztosak lehetünk abban is, hogy finomak, már kóstolás nélkül is, ugyanis a márka névadója 1997-ben a legjobb francia csokoládémester lett, szóval egy ideje már benne van a szakma elitjében.

Kínálatának egyik csúcsa, valamint egyik legnépszerűbb darabja a képeken is látható 49 darabos válogatás: a színes gömbök karamellgolyók, míg a tej- és étcsokikockákat vaníliával, karamellel, friss mentával, csokikrémmel, kapucsínóval és vörös áfonyás zöld teával ízesítették. Kóstolói szerint az édesség nagyon selymes, az ízesítése nem túl édes, de pont jó.

Egy ilyen válogatásért 145 dollárt (51 ezer forintot) kérnek, ami azért kicsit sokkolóan hangzik, de ez az ár meg sem közelíti a világ egyik legdrágább és legritkább csokoládéjának árcéduláját: