Tamás 33 éves volt, boldog házasságban élt, és úgy tűnt, minden rendben van az életével. Egyszer megjelent egy kellemetlen, húzó, görcsölő érzés az alhasában. Kezdetben azt hitte, a fájdalom csak átmeneti, és idővel magától el fog múlni. Tévedett.

Tamás életét egy idő után a betegsége irányította

– Furcsa rá visszagondolni, ugyanis kellemetlen volt, de nem pokoli. Sosem éreztem komfortosan magam: az alhasamat mintha mindig nyomta volna valami. Homokba dugtam a fejemet, és másra koncentráltam. Úgy tettem, mintha nem lenne semmi bajom, arra gondoltam, a fájdalom majd úgyis elmúlik magától. Aztán egyik reggel fájt a vizelés. Megijedtem, mert csak kis sugárban jött, és nagyon kevés, de az is égetett. Másnap és harmadnap is kifejezetten kellemetlen volt pisilni, ezért, bármennyire féltem is tőle, mégis rászántam magam, és elmentem az orvoshoz – emlékszik vissza a betegség kezdetére Tamás.

Az urológus megállapította a krónikus prosztatagyulladást

Az urológus több mintát vett tőlem, és megállapította, hogy baktériumfertőzésem van, és mivel már 4 hónapja érzem a tompa fájdalmat az alhasamban, azt mondta, valószínűleg krónikus prosztatagyulladás okozza a panaszaimat. Antibiotikumot írt fel, ami segített is, ám a tüneteim idővel visszatértek. A kellemetlen diszkomfortérzés a gáttájékon néha enyhült, később újra rosszabb lett. Azon kaptam magam, hogy folyton ekörül jártak a gondolataim. Annyira idegesített, hogy időnként munka közben is csak a fájdalmaimra koncentráltam.

Betegtársak tanácsait követtem

A prosztatagyulladás észrevétlenül átvette felettem az irányítást, és eluralta a gondolataimat. Egyre rosszabb lett a hangulatom, a családomat nehezen viseltem, és mindenkitől tanácsokat kértem az interneten. Megfogadva betegtársaim javaslatát gyógytornászhoz mentem gátizomtornára, és megváltoztattam az étkezésemet. Bármennyire is szerettem, nem ettem több fűszeres ételt, és az alkoholról ugyancsak teljesen lemondtam.

Sokat segített a Proxelan

A betegtársaim közül többen ajánlották a Proxelan végbélkúpot. Az elején kicsit idegenkedtem tőle, de végül használni kezdtem. A hialuronsavat és gyógynövénykivonatokat tartalmazó kúp hasznos összetevői a végbélben lévő vénákon keresztül könnyen a prosztata közelébe jutnak, ezért ott hatnak, ahol a fájdalom forrása van. A kúp használata gyors és egyszerű, ráadásul nem kell orvossal felíratni, recept nélkül kapható a patikában. A 30 darabos kiszerelés éppen egy hónapra elég. Amint jelentkeznek a tünetek, azonnal használható, akár hosszú távon is. A Proxelan nekem bevált, enyhítette a tüneteket, már kevésbé volt nehéz a vizelés, és az alhasamban is sokkal tompábban jelentkezett a fájdalom. Tisztább lett a fejem is, mert már nem gondoltam folyton a betegségemre. Csodák csodája, a gátizomtorna ugyancsak sokat segített. A fűszeres ételek mellett kiiktattam az étrendemből a fehérlisztet is. Egy ideje tünetmentes vagyok, remélem, hogy sokáig az is maradok.