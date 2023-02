Legtöbben csak azért fütyörészünk, hogy önmagunkat szórakoztassuk. Vannak, akiknek a fütyülés elsajátítása is nehézségeket okoz, míg mások szinte ezzel a tudással születnek. Valószínűleg az utóbbi kategóriába tartozott a holland Geert Chatrou (a fenti képen) is, aki háromszor is megnyerte a vonatkozó világbajnokságot – igen, a fütyülésnek is van világversenye!

“Belül azt érzem, hogy a fütyülésen keresztül szeretném kifejezni magam” – mesélte korábban a férfi a 60 Second Docs csapatának. Chatrou egészen elképesztő technikával képes hangokat kiadni ajkain, amit jobb meghallgatni. Úgy dalol, akár egy madár:

“A torkomból fütyülök, néhány madárral még kommunikálni is tudok. Mindig csevegek egy rigóval, ami a kertemben él, de egész nap fütyülök: amikor kutyát sétáltatok, amikor főzök vagy amikor begyújtok – egészen addig, amíg valaki arra nem kér, hogy álljak le” – mondta el.

Chatrou adottságával is keresi a kenyerét: a világhírű cirkusztársulat, a Cirque du Soleil társulatának tagja, ahol napi szinten fütyül az előadások során. Azt nem mondta el a férfi, hogy ezzel mennyit keres, de egy fizetéseket összegyűjtő kanadai oldal szerint a profi fütyülők átlagbére átszámítva évi 11,2 millió forint, de a legjobbak hazavihetnek akár 13,1 millió forintnak megfelelő összeget is.