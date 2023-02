„Azért írok nektek, mert gyakran olvasom a neten fellelhető cikkekben, hogy ha egy férfinak vizelési nehézségei vannak, akkor nagy valószínűséggel prosztatagyulladása lehet. Nos, szerintem meg az emberi test nem ilyen egyszerű, és van úgy, hogy annyira tele van a hólyag, hogy nem tud a kellő intenzitással kiürülni” – kezdett bele levelébe Zoltán nevű olvasónk, aki egy korábbi, prosztatagyulladással kapcsolatos cikkünkre kívánt reflektálni. Hozzátette: vele gyakran megesik ez, de ez azért van, mert szereti a sört, ami pedig eléggé sűrűn járatja az embert a vécére.

Csak riogatják az embereket?

Mi nem vagyunk távgyógyítók, de azért azt Zoltán is hozzátette e-mailjében, hogy a barátnője sejtette, mi lehet a baj akkor, ha a szokásosnál több ideig volt vécén pisilés miatt. Ez erősen gyanús volt még számunkra is, ezzel már érdemes lenne egy orvost felkeresni. Zoli persze nem kímélte a médiát az első nekünk írt e-mailjében. „A hírportálok csak riogatják az embereket, hogy szaladjanak rögtön megvenni mindenféle bogyókat. Én hiszek abban, hogy a test meggyógyítja önmagát a kisebb bajokból. Manapság annyi stressz éri az embert, nem csoda, ha néha nem úgy működnek a szervek, ahogy kellene. De nem kell ezért rögtön orvoshoz szaladni” – fakadt ki Zoltán nekünk.

Mit lehet erre válaszolni? Nehéz lenne őt meggyőzni, de igazából nem is próbáltuk. Ahány ember, annyi vélemény, de felmerült bennünk, hogy elküldjük neki egy másik olvasónk levelét. Na, persze az meg GDPR-szempontból nem lett volna szerencsés, szóval most helyette inkább közlünk belőle részleteket, mert kifejezetten ez volt a kérése.

„Sziasztok, azért írok nektek, mert szeretném, ha tanulnának a férfiak az én esetemből. Őszintén szólva, amikor korábban szembejött velem egy prosztatával kapcsolatos cikk, azt hittem, hogy az valamilyen speciális, keveseket érintő betegség. Ezért mindig továbbgörgettem” – kezdett bele László a nekünk írt levélbe. Hozzátette: egy hideg téli padon ülős, haverozós, sörözgetős este után furcsa tünetek jöttek ki rajta. Úgy érezte, mintha alul lenne egy dugó, és akkor is csak lassan csordogált a vizelete, amikor azt hitte, felrobban, ha nem könnyít magán.

Diszkomfortérzés

A tünetek nem csillapodtak, inkább elkezdtek más kellemetlenségek is megjelenni. Olykor-olykor olyan volt, mintha belenyilallt volna valamelyik heréjébe a fájdalom. Aztán egyre gyakrabban érzett diszkomfortot is ott lenn. Sokszor már rossz volt ülni, mert szűnni nem akaró nyomást érzett a gátizom környékén. „Persze, első ijedtségemben én is azt gondoltam, hogy majd helyrebillen magától, és a szervezet meggyógyítja magát, hiszen mit csináltak régen az ősemberek, amikor még se CT, se patika nem volt a világon?” – tette fel a kérdést László. De bevallotta, hogy igazából teljesen felesleges volt húzni az időt, mert a feleségének volt igaza, aki az orra alá dugott egy, a prosztatagyulladással kapcsolatos cikket.

László kért időpontot az urológusához, akit általában évente egyszer szokott felkeresni. Pár napot várt, majd a dokija közölte a diagnózist. Az orvos a prosztatakúp mellé antibiotikum-terápiát is előírt a prosztatagyulladás kezelésére. Lászlónak majdnem mindennap ülőfürdőt kellett vennie, kerülnie kellett a túlzott alkohol- és kávéfogyasztást, mindemellett a fűszeres ételeket is vissza kellett fognia. Sőt, az orvos noszogatására még futni is elkezdett. 2-3 hét alatt sikerült leküzdenie az egészet, és ma már ugyanúgy működik a hancúrléc, mint azelőtt. És ennek nyilván a felesége is nagyon örül.

„Mindezeket csak azért írom le, mert szerintem sok pali fél orvoshoz menni. Én se mentem volna, ha nem noszogat a feleségem. Mert milyen lehet egy idegennek elmondani, hogy ott lenn nincs valami rendben? De az igazság az, hogy ő éppen ezért van, nem? Szóval, aki mer, az nyer” – tette hozzá László a nekünk írt e-mailjében.

Zárásképpen azt is elárulta, hogy ő úgy látja, a férfiak olykor nagyon büszkék tudnak lenni, ami miatt szomorú irányt vesznek egyes sorsok körülötte. „Bátyám, aki pszichológusként dolgozik, egyszer megkért, hogy ugorjak be hozzá a munkahelyére. Amíg vártam, észrevettem a rendelőben egy fickót, aki nagyon magába volt roskadva. Egyszer csak csörgött a telefonja, és hallottam, ahogy azt mondja valakinek, hogy most már komolyan veszi a problémát, és mindent hajlandó megtenni a krónikus prosztatagyulladás kezelése érdekében. Ezért jött el a pszichológushoz is, hátha lelki oka van ennek. Elképzelni sem tudom, mi lehet most vele, de remélem, hogy sikerült leküzdenie a problémát” – zárta László az e-mailjét.

Nos, mi is csak azt tudjuk javasolni, hogy a tünetek jelentkezésekor ne várjunk tovább, hanem keressünk fel egy urológust, mert minél hamarabb sikerül elcsípni a bajt, annál gyorsabban túleshet rajta az ember!

Hirdetés A Proxelan végbélkúp klinikai vizsgálatokkal igazolt helyi hatású készítmény a prosztatagyulladás tünetei ellen. Ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van.

Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszi a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat, gáttájéki fájdalmakat. A szexuális aktivitást nem befolyásolja. Vény nélkül könnyen elérhető a legtöbb hazai patikában, ezért a fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz