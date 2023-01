Életünk minden területén jelen van a technológia kisebb-nagyobb mértékben, de az otthonainkba betévedő legyektől és nemkívánatos rovaroktól mindig is összetekert újsággal vagy légycsapóval szabadultunk meg, esetleg valamilyen flakonba zárt vegyi anyaggal. Fejlettebb megoldás ugyan a bogarakat kék fénnyel odacsalogató, majd árammal megsütő csapda, de ott az élőlény közreműködésére is szükség van.

Ezeket mind felülmúlhatja az Oszakai Egyetem Lézermérnöki Intézetének egyik kutatócsapata. Nem árulnak zsákbamacskát, találmányuk lényege az, hogy egy erős fénysugárral lelövik és ártalmatlanítják az állatot. Mindez azért jó, mert így a rovar megölésére fordított energia jóval kisebb, mint bármilyen más, áramos megoldás esetében.

A lézer-légycsapóval azonban olyan nagyvadakra is lőnének, mint a csótány vagy nagyobb, kártevő molyfélék. Ezek levadászásához nem az áramot tekerik fel, hanem megkeresik a rovar gyenge pontjait, és egy jól irányzott lézersugárral ölik meg a nagyobb célpontokat. Az egész rendszert rákötötték egy számítógépre, mely meg is jeleníti, hogyan dolgozik a szoftver: az egész kicsit olyan, mintha a Top Gunt néznénk: előbb a célpontot mérik be, majd jön a halálos lövés.

A cél elsősorban nem is az otthoni használat, hanem az olyan kártevők irtása, melyek jelentős károkat okoznak a mezőgazdaságban: van olyan molyféle például, amit vegyszerekkel hatékonyan nem is lehet kipusztítani. A kártevők világszerte kb. 71 ezer milliárd forint értékű kárt okoznak, ebből bőven lehetni lefaragni a jó módszerekkel.