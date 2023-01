A Szent Jeromosról készült tanulmánykép vásárlóját nem fedte fel az eladást bejelentő Sotheby’s aukciósház. A 17. századi képre madárpiszokkal borítva egy pajtában bukkantak rá a New York állambeli Kinderhookban még 2002-ben. A mű jelentőségét egy műgyűjtő, Albert B. Roberts ismerte fel, aki 600 dollárért (218 ezer forintért) vásárolta meg.

Az aukciósház szerint a “meglepően jó állapotú” alkotás eredetiségét Susan Barney művészettörténész állapította meg. Az egy méter magas kép a mester máig fennmaradt két ilyen méretű tanulmányának egyike.

#AuctionUpdate: A major rediscovered work completed while the artist was working alongside Rubens and one of only two large studies known today from Sir Anthony van Dyck, 'A study for Saint Jerome' fetches over $3M at #SothebysNewYork. pic.twitter.com/OmDeuSePD9