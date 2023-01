Korábban már többször megmutattuk a svájci Jacob & Co. manufaktúra óráit. Hozzájuk köthető az az óra, melyben egy miniatűr W16-os Bugatti motor jár. A márka termékeivel az utóbbi időben előszeretettel mutatkozik Cristiano Ronaldo is.

Hozzá köthető a cég újabb nagy dobása is, a Caviar Flying Tourbillon különleges kiadása, mellyel a Jacob & Co. meg is lepte Ronaldót a szaúd-arábiai Al-Nassr csapathoz való igazolása alkalmával. A 42 óra járástartalékkal rendelkező időmérő eszköz háza 18 karátos fehéraranyból készült, az extrát azonban a 300, zöld színű tsavorite kő jelenti – ez a drágakő kétszázszor ritkább, mint a szintén zöld smaragd, ráadásul a szakértők szerint sokkal szebben csillog. Mindezt aligátorbőr szíj egészíti ki, természetesen zöld színű az is.

A sok zöldség nem véletlen: Szaúd-Arábia zászlajának is ez az alapszíne, gyakorlatilag a zöld egyet jelent az iszlámmal, és úgy hiszik, hogy Mohamed prófétának ez volt a kedvenc színe. Az órát egyébként nem lehet megvenni, csak Ronaldo kapott belőle, értéke – ha kereskedelmi forgalomban kapható lenne – 780 ezer dollár (277 millió forint).