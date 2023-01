A világ egyik legelitebb sportjának mind a mai napig a golfot tartják, ami nem is csoda: a felszerelés és a megfelelő ruhák együttesen akár milliós tételt is jelenthetnek, és akkor még be sem léptünk egyetlen golfpályára sem.

Kültéri sportról lévén szó, a golfot nem lehet egész évben játszani, a jó idő szinte elengedhetetlen feltétele a játéknak. Az igazi megszállottak persze szeretnek formában maradni a következő szezonra, erre pedig van is lehetőségük a technológia folyamatos fejlődésének köszönhetően.

Ahogy napjaink autószimulátorai is egyre valósághűbb szintet képviselnek, úgy golfban is vannak már szimulátorok. Ilyen rendszereket készít a kanadai HD Golf is, melyek alsó hangon is legalább egy fél szobát igényelnek, így a cég célközönsége is az a réteg, aki szerény otthonából egy helyiséget erre tud és akar áldozni.

A rendszer alapja egy fémkeretes, nagy vászon, egy projektor, egy számítógép, egy labda- és ütésfigyelő rendszer, hangszórók és egy szőnyeg, ami megidézi a golfpályák borítását. A program műholdas és geofizikai adatok segítségével varázsolja a játékosok elé a való életben létező golfpályákat, a labda pedig úgy repül a virtuális térben, ahogy az a valóságban is repülne az ütő lendítését követően.

Több profi játékos is használja a HD Golf szimulátorát a téli időszakban, nemcsak üzletemberek mókázásra találták ki a programot. Kiépítéstől és vászonmérettől függően a rendszer ára eltérő lehet: friss árak nem érhetőek el nyilvánosan, de korábban 35 és 70 ezer dollár (12,7-25,5 millió forint) közötti összeget is elkértek termékükért.