Nem számítanak egyedülállónak az olyan italok, melyeket úgy fogyasztunk, hogy az alapanyagot előtte végigküldjük valamilyen állat emésztőrendszerén. Kész iparág épült már például a kopi luwak kávé előállítására, cibetmacskák tucatjai töltik az életüket ketrecben, kávékúrára kényszerítve. Esznek kávét elefántok és madarak is, szerencsére ők nem kényszerből, mi, emberek pedig keressük az ürülékükben a kávészemeket.

A kávé mellett a tea is egy olyan ital, ami készülhet állati közreműködéssel. Ázsia egyes részein például évszázadok óta dívik a selyemhernyó-lárvák által elfogyasztott tealevél kifőzése, az italra egyfajta gyógyszerként tekintenek, kutatások pedig be is bizonyították, hogy az ital remek flavonoidforrás.

Ezt gondolták tovább kísérletező kedvű kutatók a Kiotói Egyetemen. Egyszer az intézmény agrártudományi részlegére 50 gyapjaslepke-hernyó érkezett, melyeknek sorsával nem tudtak mit kezdeni. Hogy életben tartsák őket, cseresznyefalevéllel etették őket, majd feltűnt, hogy a lárvák ürüléke kellemes illatú.

Nekünk nem jutott volna eszünkbe ez, az ottaniak viszont teát főztek belőle, ami annyira bejött, hogy el is kezdődött a kombinálás. Megszületett a Chu-hi-cha, amit akár egy márkának is nevezhetünk. Az ötletgazda eddig 40 növényt etetett húszféle hernyóval, az eredmények pedig állítása szerint igencsak pozitívak.

Bátor lépés volt, amikor ötletével, miszerint ezt kereskedelmi forgalomban is szeretné árulni, fellépett egy japán közösségi finanszírozó oldalra. Potenciális vásárlóból azonban nem volt hiány, hamar el is érte a kitűzött cél dupláját. Az első támogatók a már említett cseresznyeleveles variáns mellett egy gesztenyelevél alapú variánst is kapnak.

A hernyók új távlatokat nyithatnak a teázásban, segítségükkel ugyanis olyan növényekből is jó ízzel fogyasztható dolgot varázsolhatunk, melyeknek egyébként borzasztó íze lenne. A rovarok egy része ugyanis ezeket a keserű, a növény elfogyasztása ellen egyébként védő anyagokat lebontó enzimeket fejlesztett ki, így a kakijukban ott marad az emberek számára is vonzó, kellemes aroma.