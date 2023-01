Az emberi érzékszervek közül a látást és a hallást már bőven felülmúlta a technológia, olyan kamerák és mikrofonok léteznek, melyekkel felfogjuk a felfoghatatlant is a bennünket körbevevő világból. Hamarosan a szaglás is egy olyan érzékelési forma lesz, melyre a gépek is képesek lehetnek.

Nagy lépést tett most ebbe az irányba a Tel-avivi Egyetem. Kutatók ugyanis létrehoztak egy olyan robotot, mely 10 ezerszer érzékenyebb, mint a valaha volt bármilyen illatérzékelő elektronikai szenzor. Alkotásuk egyfajta biohibrid, ugyanis nem pusztán a gépekre támaszkodtak, hanem egy sivatagi sáska csápjaira is: az állat antennáit rendszerbe kötötték, hogy lássák azt, milyen elektromos ingert váltanak ki azokból a szagok és illatok.

Miután ez működött, jöhetett a továbbfejlődés: az adott illatoknál megfigyelt impulzusok alapján tanítani kezdték a robotot, mely nyolc illat között egyértelműen különbséget tudott tenni. Többek között a muskátli, a citrom és a marcipán voltak olyan illatok, melyeket sikerrel elkülönített a rendszer. A fejlesztők szerint mindez még csak a kezdet, a jövőben ilyen tudású gépekkel drogokat és robbanószereket is lehetne szagoltatni.

A kutatók egyébként szeretnek sáskákkal kísérletezni, ha a szaglásról van szó: speciálisan robbanóanyag-szaglásra már korábban is próbáltak betanítani hibrid sáska-gépeket, tavaly júniusban a Michigani Egyetem pedig arról számolt be, hogy ők a rákos sejteket szimatoltatták volna ki műtéti úton átalakított sáskák felhasználásával.