Minden nagy cégnek van egy karrieroldala weblapján, ahol megtalálhatóak aktuális, nyitott, betöltésre váró pozícióik. A Netflixnél sincs ez másképp, ám a streamingszolgáltatónál kínált álláslehetőségek közül egyértelműen kilóg a légiutas-kísérő.

Nem, ez nem elírás, igazi stewardot vagy stewardesst keresnek, és még csak nem is egy szerepre, tényleg utazni kellene a Netflix járatán, és az utasokról gondoskodni a fedélzeten. A streamingszolgáltatónak ugyanis van egy légi közlekedéssel foglalkozó részlege is, melyen keresztül könnyebb megoldani az utazást olyan saját gyártású műsorok esetében, melyek forgatási helyszíne másik országban, vagy épp valamilyen egzotikus szigeten található.

Ami a munkát illeti, az elvárások magasak: olyan embert keresnek, aki a szakma krémjébe tartozik, részletesen leírják a jelentési kötelezettségtől kezdve addig, hogy a munkaidő folyamatosan változó lehet. Nagyban függ ettől a fizetés is: a Netflix nem akart konkrét értéket közölni, mondván, hogy minden díjazás esetén a piaci viszonyokat is nézik, de azt közzétették, hogy a légiutas-kísérők évente 60-385 ezer dollár (21,8-140,2 millió dollár) között keresnek. Egészen jó fizetés már az is, ha ennek az intervallumnak a közepére lőne be a Netflix.

A munkahely a földön Kaliforniában lenne, egészen pontosan San José repterén, illetve Burbank a céges megbeszélések helyszíne. A levegőben pedig egy Gulfstream G550-es fedélzetén kellene ellátni a felmerülő feladatokat.