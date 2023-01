A robotikával foglalkozó, amerikai központú Boston Dynamics évek óta mutatja az utat a fejlett, akár két lábon járó robotok építésében. Látványos eredményeik eddig nehezen találtak utat a mindennapi felhasználás területére, de mióta a dél-koreai Hyundai 80 százalékos tulajdonrészt szerzett a cégben, azóta érezhetően haladnak ebbe az irányba.

Az eddig táncoló, tornázó, bukfencező Atlas robotjukat most egy szimulált munkaterületen mutatták meg. Atlas segít egyik munkatársának, aki lent felejtette a szerszámos ládáját. Azonosítja a tárgyat, amit felvesz, és biztosan tartva eljuttattja a célba, rámpát is épít, sőt még egy szaltóra is futja a végén.

Természetesen ez még csak demonstráció, amit alapos tervezés után, több sikertelen kísérlet árán tudtak felvenni. A robot pedig nem magától cselekszik, mozgásának céljait egy kezelő határozza meg.

Ezzel együtt a cég nem jelentett be semmilyen új terméket, stratégiai döntést. Látszólag csak egy mókás videót dobtak össze, amivel megmutatják mire képes az Atlas, de jól tudjuk, hogy a négylábú robotjuk, a Spot útja is így indult meg az értékesítés felé.