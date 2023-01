Nagyjából egész Európára igaz, hogy ihatunk a csapvízből, nem kivétel ez alól az Egyesült Királyság sem. Egy brit férfi, a 34 éves John Junior azonban egyáltalán nem használ csapvizet, immár öt hónapja, vízszükségletét palackozott vizekkel pótolja.

Az informatikusként dolgozó férfi állítása szerint pozitív hatással volt rá az átállás: elmúlt a szorongása, a migrénje és az ekcémája is, mióta ásványvizet iszik, azzal mos kezet és abban fürdik. “Mindig is az ördög italának hívtam, még ha a barátaim ezért ki is nevetnek. Egyáltalán nem használom. Nem iszok belőle, nem mosok vele, a ruháimat palackozott vízzel mosom” – mondta a csapvízről.

A férfi elmondta, hogy egészségügyi bajait különféle diétákkal, étrendjének bizonyos elemeinek elhagyásával próbálta orvosolni, de végül a víz volt az, ami segített neki. Még ebben is egyedi rendszert alakított ki: iváshoz csakis Fiji vizet vesz, míg az egyéb vízszükségletre jó az olcsóbb sajátmárkás termék is.

A különös hóbort nem olcsó dolog: éves szinten közel kétmillió forintnak megfelelő fontot költ palackozott vízre Junior, napi 12 fontot (5400 forintot). “Ez soknak tűnik, de ha elmegy az ember a barátaival kávézni és sütizni, már majdnem annyit költ. Igyekszem lefaragni az extra költéseimet, és így már nem is tűnik soknak. Nem bánom a pluszkiadást, ha cserébe jobban érzem magam” – fogalmazott.