Azzal, hogy Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiába igazolt, szinte biztos, hogy többet már nem látjuk a mértékadó európai porondon, a legnagyobb világsztárok ellen játszani tétmeccsen. Innentől kezdve maximum barátságos, illetve gálameccsek jöhetnek szóba a portugálnál.

Közel-keleti karrierjét rögtön egy ilyennel is kezdi Ronaldo, ráadásul nem is akárkik ellen: a szaúd-arábiai első osztály legjobb játékosai összeállnak a többek között Kylian Mbappét, Neymart és Lionel Messit foglalkoztató Paris Saint-Germain ellen január 19-én, azaz egymásnak feszül a két GOAT- (Greatest of All Time – a valaha volt legnagyobb) jelölt – talán utoljára karrierjük során.

Nem csoda, hogy az érdeklődés élénk. Többszörös túljelentkezés volt az elérhető jegyekre, de akadt olyan belépő is, amelyet aukcióra is bocsátottak. A legdrágább jegy ennek köszönhetően 950 millió forintnak megfelelő szaúdi riálért talált gazdára, az indulóár tízszereséért.

Mindezért cserébe a jegy tulajdonosa – aki egy ingatlanmogul – személyesen találkozhat a két világsztárral, fotózkodhat velük, és még a csapatok öltözőjébe is bemehet. A pénzt az Al Jazeera jelentése szerint jótékony célra fordítják.