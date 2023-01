A drón szó hallatán legtöbbeknek a négyrotoros zümmögő apróságok jutnak eszükbe. Ilyenekkel egy ideje már versenyeznek is, ám abban a bajnokságban inkább a gyors irányváltásokon és a stabilitáson van a hangsúly.

Ott nem lenne túl hatékony Ryan Lademann alkotása, aki mindent a csúcssebesség érdekében áldozott fel. A mérnök házi készítésű, különleges formájú kvadrokoptere Guinness-rekordot is döntött a távirányítású kvadrokopterek között 360,5 km/órás átlagsebességgel. A hivatalos csúcsdöntéshez több repülést is végre kellett hajtani (kettőt oda, kettőt vissza), a leggyorsabb repülés során a 490 grammos gép elérte a 410 km/órát is.

Lademann drónját úgy alakította ki, hogy a négy rotor közé nem egy lapos négyzet alakú felület került, hanem mindent beszuszakolt egy aerodinamikai szempontból jobb, töltény alakú csőbe. A rekorddöntéshez összeszedett kütyük nem kerültek többe 400 dollárnál (145 ezer forintnál), és ebben benne van annak a szemüvegnek az ára is, melynek segítségével élőben látja a drónra szerelt aprócska kamera képét.

Annak ellenére, hogy relatíve olcsó volt a rekorddöntés, Lademann hat évet erre szánt az életéből. Állítása szerint 2020 közepén már készen állt a váz, melybe csak bele kellett tennie a haladásért felelős alkatrészeket, de a világjárvány és annak következményei jelentősen késleltették a projektet. A csúcsdöntő repülésre végül 2022 novemberében került sor az arizonai Scottsdale-ben.