Egyes kocsmákra nem véletlenül szoktak késdobálóként hivatkozni, az ilyen helyeken tényleg előkerül néha egy-egy éles fegyver. Az elnevezés valószínűleg összemosódott egy kedvelt kocsmai szórakozási lehetőséggel, a késdobálással, melynek lényege annyi volt, hogy egy fix pontba bele kellett repíteni messziről egy vagy több kést.

Manapság nincsenek legálisan működő kocsmák, ahol ilyesmit lehetne művelni, így maradt a késdobálóhoz kapcsolódó negatív jelentéstartalom. Az elménkben kialakult képet azonban módosíthatja ez a fegyver, amit szintén nevezhetünk késdobálónak.

Az alkotást egy Quint nevű férfinek köszönhetjük, aki a létező egyik legegyszerűbb sportot/szórakozási formát a legmodernebb technológiával kombinálta. Fegyvere sorozatlövésre is képes, a célzásban pedig egy lézer segíti a felhasználót. Különösebb tudomány nem kell a működtetéséhez, a ravasz meghúzása után pontosan oda repül a kés, ahol a lézerpötty világít.

Fontos azt is kiemelni, hogy a kések mindig bele is állnak a megcélzott felületbe. Ez egy lidar-rendszernek köszönhető, mellyel meg lehet mérni kilövés előtt, milyen messze is van a célpont. Ennek függvényében állítja be a kívánt lövési erőt a rendszer. Az alkotó teljes videója itt tekinthető meg, az alábbiakban egy rövidített, a lényegesebb részeket kiemelő változat látható.