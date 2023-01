Egészen fura módon igyekszik magának hírnevet szerezni egy frissen nyíló sushi bár New Yorkban. A The Office of Mr. Moto névre hallgató létesítmény csak február elsején nyit majd ki először, ételkínálatával és áraival pedig elsősorban a tehetősebb réteget célozza meg.

Nem elég azonban úszni a pénzben: ahhoz, hogy valaki jogosulttá váljon a 185 dolláros (68 ezer forintos), 23- vagy 21-fogásos menü végigkóstolására, némi gógyival is kell rendelkeznie. Az asztalfoglalás alap egy ilyen helyen, de a foglalók közül is csak azok jutnak be, akiknek sikerül megfejteni az étterem által emailben kiküldött rejtvényt.

A rejtjeles, titkosírásos feladvány megoldása minden esetben egy számsor, melyet be kell pötyögni az étterem bejáratánál. Ha helyes kódot ütöttek be, az ajtó kinyílik, a vendéglátók pedig szívélyesen a 14 hely valamelyikéhez kísérik a frissen érkezőket.

A tervek szerint a menüsor folyamatosan változni fog, de az ide bejutók találkozhatnak többek között marinált kékúszójú tonhallal, párolt tengeri angolnával, heringgel és hínáros keszeggel. Az összetevők egyenesen Japán egyik legjobb halpiacáról érkeznek majd frissen, és a menüsor úgy lesz szervírozva, hogy az egy gasztronómiai betekintőt nyújtson a japán konyha változásaiba a 18. századtól napjainkig. Mindezt persze le lehet öblíteni jóféle borokkal és szakéval.