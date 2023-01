Pár éve már beszámoltunk egy lassan szárba szökkenő, különös küzdősportról, a pofozkodóversenyekről. Az Oroszországból indult szórakoztatómutatvány lényege, hogy a versenyzők párba állnak, majd elkezdik egymást pofozni. A verseny kieséses alapon működik, aki kidől, kiesik (esetleg pontozással veszít).

Iszonyat egyszerű, bárki elindulhat, csak szoknia kell a pofonokat. Ez a “sport” ugyanis azért különleges, mert nincs védekezés. Nem lehet elhajolni, nincs villámgyors lábmunka. Itt minden ütés betalál. Száz százalék, hogy az induló fején landolnak az ütések, és ez mindkét félre igaz.

Csak azt kell betartani, hogy az ütés az áll vonalát találja el, ne a fej tetejét vagy a nyakat, esetleg telibe a fület. Egyenesen, szemben állva kell elsütni a pofont, és az ellenfél nem mozdulhat el, amíg be nem kapta az ütést. A harc kiütésig vagy feladásig tart.

Ahogy ügyesedtek a játékosok, és egyre jobb lett a pofozási technika, úgy lett egyre nyilvánvalóbb, hogy ez a férfias szórakoztatás egyenes utat jelent az életveszélyes sérülések világába. Erre szemléletes, és elrettentő példa, ami Romániában történt egy pofozóbajnokságon. A döntőn gyakorlatilag két bucira vert, eltorzult fejű ember állt ki, akik még tovább fokozták az elmebajt.

A pofozóbajnokság már megtalálta az útját az Egyesült Államokba is, ahol maga Arnold Schwarzenegger is nevét adta egy ilyen eseményhez, és már hölgyek is odaállnak egy-egy meccsre.

A Youtube-on már több orvos elmondta a véleményét ezekről az esetekről. Egyöntetű véleményük, hogy ez a legmagasabb szintű hülyeség, ami a küzdősportok történetében eddig történt. A pofozás azt a hamis érzetet kelti, hogy ez csak ártalmatlan nyaklevesek osztása, de szó sincs erről. Az ilyen ütések ereje semmivel sem gyengébb, mint egy bokszmeccsen megküldött balhorognak.

Védekezés pedig nincs, a célzó felkészülten, teljes erőből üthet, amire még a legdurvább ketrecharcokban sincs példa. Így ez a tevékenység gyors és egyenes út a szellemi leépüléssel járó agyi traumákhoz. Így még ha magas is a nyertesnek járó díj, itt az agyi kapacitást és a várható élthosszt tekintve minden résztvevő csak vesztes lehet.