Január második hétvégéjén rendezték meg a legutóbbi Miss Universe szépségverseny világdöntőjét. A verseny történetének 71. kiadását a 2022-es Miss USA, azaz R’Bonney Gabriel nyerte.

A 28 éves, 170 cm magas hölgy filippínó felmenőkkel is rendelkezik, és ő a kilencedik amerikai, aki megnyerte ezt a versenyt. A szakmai zsűri 84 induló közül választotta őt a legszebbnek egy venezuelai lány és a Dominikai Köztársaságot képviselő versenyző előtt. Magyar induló nem volt a megmérettetésen.

Gabriel adottságainak köszönhetően modellként keresi a kenyerét, de divattervezéssel is foglalkozik.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon R’Bonney Nola (@rbonneynola) által megosztott bejegyzés

A hagyományos, nagy szépségversenyek között a Miss Universe sokak szerint csak a második legnagyobbnak számít: eggyel magasabb szintet képvisel a Miss World, de a teljes képhez hozzátartozik, hogy a két megmérettetésen más szabályok érvényesek. Míg a Miss Universe résztvevői szigorúan 18-28 évesek, addig a Miss Worldön a 17-26 éves korosztály közül kerülnek ki a legszebbek.

A mostani verseny győztese ki is fejezte, hogy azok után, hogy pár éve anyáknak és házas nőknek is engedték a megmérettetést, igazán feljebb tolhatnák a felső korhatárt is. “Hiszem, hogy nem az életkor határoz meg minket” – mondta Gabriel.