Míg régen csak az Európát átszelő luxusvonatot hívták Orient Expressnek, ma már egy egész brand épül erre a márkanévre. A központban persze napjainkban is a vonat található, melyet épp az idei évre újítanak fel.

A márkát a tulajdonos Accor korábban már hotelekkel bővítette, a következő lépés pedig az lesz, hogy 140 év után új közlekedési eszközön is megjelenik az Orient Express-életérzés. Elég nagy terveik vannak, ugyanis az Orient Express Silenseas nevű hajójuk a világ legnagyobb vitorlása lenne.

A tervek szerint 2026-ra készülhetne el a 220 méter hosszú, 22300 tonnás óriás, fedélzetén 54 luxuslakosztállyal, melyek átlagosan 70 négyzetméteresek. A csúcsot egy 1415 négyzetméteres elnöki lakosztály jelenti majd, mely saját teraszt is kap, 530 négyzetmétereset. Mivel annak idején az Orient Expressen is rengeteg művészember utazott, ezt az örökséget továbbviszik a hajóra is egy színházterem és egy hangstúdió képében.

Ezen kívül még két medence, két étterem és egy bár nyújt majd kikapcsolódási lehetőséget a három, egyenként 1500 négyzetméteres, 100 méter magas vitorlával felszerelt hajón. Nem csak a szél ereje mozgatja majd a járművet, egy LNG-vel, vagyis folyékony gázzal működő motor is besegít majd, illetve tervben van, hogy a jövőben, ha a technológiai fejlettség adott lesz, bevessék a hidrogént is.