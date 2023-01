Kata egy sérülés miatt felszedett pár kilót

– Az a típusú nő vagyok, aki akkor érzi jól magát a bőrében, ha az utcán a férfiak utánafordulnak. Mindent meg is teszek azért, hogy az alakom tökéletes legyen, hiszen a jó megjelenéshez formás idomok is kellenek – mondja Kata. – Rendszeresen sportolok, a konditeremben mindennapos vendég vagyok. Tavasszal azonban volt két olyan hónap, amikor egy kisebb sérülés miatt nem edzhettem, és ezért pár kilót felszedtem. A hasamról eltűntek a kockák, és a fenekem sem volt már olyan feszes, mint korábban. Nagyon nehezen viseltem, hogy a legcsinosabb ruháimat nem tudtam felvenni, mert egész egyszerűen nem álltak jól rajtam.

Túlzásba vitte a súlyzózást a fiatal nő

– Amikor végre újra edzhettem, elkövettem egy nagy hibát: a fokozatosság helyett egyből erőteljes edzésbe kezdtem. Arra vágytam, hogy mielőbb újra megjelenjenek a kockák a hasamon, és ne legyen „megereszkedett” a combom és a fenekem. Sajnos a féktelenségemnek rossz vége lett, a túlzásba vitt súlyzós edzéstől fájni kezdett az alfelem, a fájdalom pedig székelés közben fokozódott. Az edzőmtől kérdeztem meg, mi lehet a problémám, aki egyből aranyérre gondolt. Azt mondta, hogy akárcsak az alsó végtagban lévő visszerek, az aranyerünk is rosszul viseli, ha megerőltetik, túlterhelik. Arra kért, hogy kerüljem azokat a gyakorlatokat, amelyek a gerincet hosszirányban terhelik, és semmiképpen se guggoljak súlyzóval. Azt tanácsolta, hogy vegyek a patikában hidratáló és tünetenyhítő összetevőket tartalmazó végbélkúpot és kenőcsöt, amivel az aranyér kezdetben otthon is jól kezelhető.

Segített Katának a Proktis-M

Vettem a patikában Proktis-M kúpot és Proktis-M Plus kenőcsöt, ez a termékcsalád azért volt szimpatikus, mert a fő összetevői, a hialuronsav és a különböző gyógynövények kivonatai csillapítják az aranyér kellemetlen tüneteit. A hialuronsav, amely több ránctalanító kozmetikumnak is fontos összetevője, a szövetek szerkezetét erősíti, így a szövet tónusát, tápanyagellátását és rugalmasságát javítja, gyorsítja a regenerációt és segít a gyógyulásban. A Proktis-M termékek további különlegessége, hogy a gyógynövényi kivonatokat micellákba (fitoszómákba) „csomagolva” tartalmazzák. A hagyományos módon előállított kúpokhoz és kenőcsökhöz képest a Proktis-M kúp és kenőcs összetevői a micellák segítségével egyenesen a beteg sejtek belsejébe juttatják a növényi kivonatokat. Nekem sokat segített a kenőcs és a kúp is, a kellemetlen panaszaim idővel megszűntek – mondja Kata.