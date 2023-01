Pár napja már tapossuk a 2023-as esztendőt, de számos helyen még 22-re végződő évszámot írunk vagy gépelünk megszokásból. Mire rááll az agyunk a helyes évre, eltelik pár hét, akár hónap is, szinte észrevétlenül.

Hasonlóan suhannak el mellettünk az évek, melyek múlását csak születésnapjainkon, szilveszterkor, vagy akkor vesszük észre, amikor egy korábbi eseményre visszagondolunk. Mikor is volt az a nyaralás, hány éve készült az a fotó?

Az ezredforduló előtt történt események kapcsán talán még többet is tévedünk időben, mint a 2000 utáni dolgok esetében. Hajlamosak vagyunk alsó hangon 10, de számos esetben 20 évvel is kevesebbet gondolni, amikor visszatekintünk a 80-as és 90-es évekre.

Aztán arcon csap a valóság: 1983 már 40 éve volt. Sokunk talán még nem is élt akkor, de a mai napig együtt él olyan dolgokkal, melyek akkor készültek. Ha csak a filmekre gondolunk, ebben az évben jelent meg A sebhelyesarcú, Tom Cruise is még csak fiatal suhanc volt a Kockázatos üzletben, a Cápától épp harmadszorra féltünk, és A Jedi visszatért.

A megjelent zenék közt elmélyülve is találni meghökkentő meglepetéseket. Ott van például a még mindig rongyossá hallgatott Billie Jean Michael Jakcsontól, amin nem fog az idő vasfoga, de a The Police egyik leghíresebb száma is velünk él még. Köszönhető ez persze a számos feldolgozásnak is, de egy kiváló alap kellett azok megjelenéséhez.

Nena is az égbe repített 99 luftballont – talán erről látjuk be a legkönnyebben, hogy tényleg 40 éves a dal. Listánk végén pedig ott van a Flashdance, ami a mozikban és a slágerlistákon is nagyot ment.