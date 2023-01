A gigantikus motorok hazája az Egyesült Államok. A V8-as blokk ott ural még mindent, a szárazföld mellett a tenger hullámain is tarol. A legvágyottabb motorcsónakokba még mindig ilyen nyolchengeresek kerülnek, kompresszorral, vagy turbóval töltve.

Miami környékén, a 15 méter körüli speedboatok otthonában egyértelmű a tápláléklánc. Akinek több V8-asa van a hajóban, az a nagyobb király. Mert itt akadnak 2×8, sőt 4×8-as konstrukciók is. Igen, a 10-11 személy szállítására alkalmas hajóba beszerelnek négy nyolchengeres motort, és még ezek kapnak turbót is a biztonság kedvéért.

A műfaj egyik ismert márkája a Nor Tech, ahol az igazi agyament építések születnek. Egyes hajóik 1200-1350 lóerőt is tudnak, de motoronként, nem összteljesítményt nézve. Így a legdurvább összeállításban bőven 5000 lóerő felett járnak, és ezek a gépek tényleg csak arra alkalmasak, hogy nyélgázon falfehér, életükért rettegő könyörgőket faragjanak az utasokból. Ezek a gépek simán tudják a 200 km/órát, de a Nor Tech 5200 Roadster például a 240 km/órás sebességbe is belefuthat a vízfelszínen.

Ami pedig a legjobb, a fogyasztás. Az 1500 literes üzemanyagtartályt egy óra alatt szívja üresre a 4×8 henger, az egyik legendás Nor Tech, az “aranyláz” elnevezésű gép állítólag csupán 35 perccel tudott tovább a vízen maradni, mint ameddig maga a tankolás tartott.

Itthon ehhez szűk a Duna, de azért a fenntartási költségek érzékeltetéséhez érdemes eljátszani a gondolattal, hogy mennyibe kerülhet itthon tankolni egy ilyet. 1500 liter óránként, az barátok közt is nagyjából egymillió forint.