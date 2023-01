Egy újabb olvasói levelet szeretnénk megosztani, mert nagyon tanulságos történetről van szó. Egyik kedves olvasónk nemrég belefutott egy aranyérrel foglalkozó cikkünkbe. Állítása szerint soha nem jött volna rá, mi a baj a nagypapájával, ha nem találkozik az ominózus cikkel. „Sokszor hajlamosak vagyunk félvállról venni, ha valami nem stimmel az egészségünkkel. Az én nagypapám egy ideje letette az autót, holott volt egy Zsigulija, amit nagy becsben tartott, de az orvos azt mondta neki, már túl öreg a vezetéshez. Emiatt viszont már alig volt kedve kimozdulni, a Tél tábornok meg csak rátett egy lapáttal erre az egészre” – kezdte olvasónk a sztorit, amiből, úgy tűnik, nem csak az idősek tanulhatnak.

János szerint a nagypapája kezdetben csak olvasott, rejtvényt fejtett, és ezt mindenki jó szívvel fogadta, hiszen korábban sokat dolgozott, mindig jött-ment, és amíg lehetett vezetni, akkor is folyton valami teendője volt. A rejtvények azonban idővel unalmassá váltak számára, helyette jött a tévé, ami pedig gyakran egész napokra a fotelhez szegezte Károly bácsit. János úgy döntött, nem akarja, hogy a nagypapája leépüljön, ezért mindig áthívta magukhoz vendégségbe. Ekkor legalább a papa kocsikázhatott is, de szigorúan csak a jobb egyben. Még gyakran a benzinbe is beszállt, pedig nem kellett volna.

János azonban látta, hogy ezek a kiruccanások nem javítanak az életmódján, sőt, ezt leszámítva a nagypapája már sehova sem akar menni. Gyakran mondják, hogy vannak olyanok, akiknek nem tesz jót a nyugdíjas lét, mert nem tudnak csak úgy otthon lenni és pihenni. Károly bácsi tipikusan ilyen ember volt. Egyszer már a vendégeskedés miatt sem akart autóba ülni. Csak azt mondogatta, hogy fáj neki az ülés. Odahaza még több párnát össze tudott gyűjteni a foteljébe, de autóba már nem igazán akart beülni. Károly bácsi minden noszogatásra és kérésre csak azt hajtogatta, hogy ő már úgy megszokta a puha fotelt.

Olvasónk nem hagyta annyiban a dolgot, és egyik nap kihívta a háziorvost. Úgy volt vele, hogy ha nem tesznek valamit, akkor rosszabb lehet a helyzet. János jól tette, mert az orvos megállapította, hogy sajnos a túlzásba vitt ücsörgés miatt aranyér alakult ki Károly bácsinál. A doki éppen ezért rostokban gazdag gyümölcsök és ételek, valamint bőséges mennyiségű folyadék fogyasztását, továbbá rendszeres, napi félórás sétát írt fel „receptként”. Persze, szükség volt orvosságra is, a nagypapa éppen ezért kenőcsöt és kúpot is kapott. De szerencsére megoldódott a probléma, és így, hogy a család összetart és figyelnek egymásra, már meg tudják előzni a bajt.

Ha tehát Károly bácsinak nem jut eszébe elegendő barackot, almát, illetve élelmi rostokban gazdag ételeket fogyasztani, akkor a család emlékezteti erre. Olvasónk szerint érdemes lenne többet beszélgetni az idősekkel, mert rengeteg tanulságos történettel tudnak szolgálni. De előfordulhat, hogy csak úgy segíthetünk rajtuk, ha kikérdezzük őket, mi a baj. Károly bácsi most már újra szívesen autózik, és alig várja, hogy részt vegyen az oldtimer-találkozókon is.