Igazi népünnepélynek számít az Egyesült Államokban a Super Bowl, az NFL döntője tömegeket ültet le a tévéképernyők elé. Az élményt a félidei show-műsorral együtt persze a helyszínen a legjobb átélni, idén februárban Rihanna lesz az, aki szórakoztatja a közönséget.

A döntőre, melyre ezúttal az arizonai Glendale-ben kerül sor, a jegyek többsége már elfogyott, de azért az NFL hivatalos jegyárusító oldalán cikkünk megjelenésekor még tudott válogatni, aki szeretett volna személyesen ott lenni a sporteseményen.

A legolcsóbb kategóriába tartozó jegyek fejenként így is 4887 dollárba, átszámítva 1,82 millió forintba kerülnek, ezek a 63 400 fős befogadóképességű State Farm Stadium legfelső soraiba szólnak, távol a pályától. A meccs mellé már ezen a szinten is jár alapszintű szórakozási lehetőség a belépőszintű Touchdown Club jóvoltából, találkozni lehet akár NFL-legendákkal is, de sztárséfek által összeállított menüsorból is fogyaszthatnak a nézők.

Aki a legfelsőbb szintű kényelemre vágyik és közelebb szeretne kerülni a játéktérhez, az akár fejenként 23 375 dollárt (8,7 millió forintot) is fizethet jegyéért. Ezért cserébe a Club 57 tagja lesz, utalva az 57. Super Bowlra, és többek között bejárást kap egy stadionon belüli klubba, illetve fotózkodhat is az NFL-legendákkal.

Van egy ennél magasabb szint is: aki erre befizet, az a lefújás után a pályára is léphet, emellett egy meccs utáni exkluzív programon vehet részt, és saját parkolót is kap az eseményre, a stadionhoz közel. Ennek ára nem publikus, csak komoly érdeklődőkkel közlik a részleteket.