Ha mezőgazdasági gépekre gondolunk, mindenkinek traktorok, kombájnok és társaik villannak fel elsőként a képzeletében. Hamarosan azonban a műholdakat is nyugodtan ide lehet sorolni, köszönhetően a John Deere-nek.

A 186 éves márka már tavaly felfedte, hogy belemélyednének a műholdak által kínált lehetőségekbe, az idei évre pedig el is jutottak oda, hogy megegyezzenek egy, a területen jártas gyártóval, aki segít a projektjükben. Jahmy Hindman vezérigazgató elmondta, így elérhetik céljukat, ami egy olyan térinformatikai térkép, melynek használatával a gazdák távolról is monitorozhatják földjeiket, illetve az ott növésben lévő terményeket.

A John Deere-nek egyébként már most is vannak traktorjai, melyek műholdakkal kommunikálnak, az önvezető változatoknál ez szinte elengedhetetlen. Elképzeléseik szerint azonban saját műholdakkal még több segítséget nyújthatnak majd a gazdáknak, így javulhat a produktivitás és ezzel együtt az ételeink minősége is.

Napjaink legmodernebb traktorjai egészen elképesztő tudásúak. Az elmúlt időszakban többször is találkoztunk csúcstechnológiás agrárgépekkel, közülük mindenképpen kiemelkedik ez: