A távol-keleti országok köztudottan jók asztaliteniszben, különösen a kínaiak, de technológiai fejlettségben is élen járnak. Ez a két világ találkozott a japán OMRON cég robotjában. FORPHEUS 2013 óta létezik, a gépet pedig nagyjából évente fejlesztik tovább, újabb és újabb funkciókkal kiegészítve. A fenti képen a legfrissebb, hetedik generációs változat látható.

A projekt alapvetően arról szól, hogy fiatal fejlesztők évről évre elkészítenek és továbbfejlesztenek egy pingpong-oktató robotot abban a szellemben, hogy javítsák az ember és gép közötti kapcsolatot. Az OMRON szerint ez három lépcsőből áll:

az első szint a helyettesítés, vagyis azon feladatok átvétele az emberektől, amelyeket egy robot önállóan el tud végezni. Ilyen például a gyártósorok automatizálása vagy a jegyellenőrző rendszerek

a második szint az együttműködés, ez jelenti napjaink csúcsát a fejlesztők szerint

innen lehet továbblépni a harmadik szintre, a harmóniára, ahol a gépek kitolják az emberi határokat. A FORPHEUS is ezt testesíti meg, de ide tartoznak az exoskeletonok is.

A hetedik generációs fejlesztéssel a robot a párosok együttes teljesítményét kívánja fejleszteni, értékelve a tagok együttműködését és egymással szembeni empátiáját is szenzorok és kamerák segítségével.

Közben magára is figyel a robot: egy kamera segítségével monitorozza a rendszer saját teljesítményét, és gépi tanulás segítségével javítja a hibákat, melyeket játék közben vét. Emellett a körülmények változását is jelzi, szól, ha például eljött az ütőcsere ideje, de gumitörlést is tud kérni FORPHEUS.