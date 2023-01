Egy ideje már lehet tudni, hogy készül a Gran Turismo-film, és az is ismert volt, hogy Magyarországon forog majd. Személyesen beszéltem olyan hazai játékosokkal is, akik a film készítésében is közreműködtek, de a titoktartás miatt nemigen beszélhettek sokat a projektről.

Most viszont a Sony betekintést engedett a készülő, a mozikban pedig augusztus második hetében debütáló filmbe. A rövid jelenetsor legfontosabb helyszíne a Hungaroring, a stáb itt forgatott le számos versenyjelenetet, emiatt is volt hosszabb ideig Magyarországon Orlando Bloom, aki a film egyik főszereplője.

Minden kétséget kizáróan kiderül az is a lentebb látható videóból, hogy a GT Academy program legsikeresebb pilótája, Jann Mardenborough történetét dolgozza majd fel a film. A brit igen magas szintig jutott a PlayStation-játéktól: formaautókkal is versenyzett, de GT3-as és GT4-es géposztályokban is lehúzott a későbbiekben néhány szezont. Legutóbb a DTM japán megfelelőjének számító Super GT-ben versenyzett 2020-ban.

A megszólalók szerint a filmben lesz akció, dráma és szerelmi szál is, de a lényeg az autóversenyzés, ami olyan lesz, mintha a közepébe csöppentünk volna.

Nézd meg a betekintést: