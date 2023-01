Magyarországon jelenleg 12 címletet használunk, amikor készpénzzel fizetünk a hétköznapokban az 5 forinttól a 20 ezresig. Ezeket legtöbben jól ismerjük, az érmék és a bankjegyek mindkét oldalát szinte fejből vissza tudnánk idézni.

Nemcsak ezek számítanak azonban fizetőeszköznek, hanem azok a különleges emlékérmék is, amelyeket időről időre kibocsát a Magyar Nemzeti Bank. Ezek is rendelkeznek névértékkel, tehát a boltban is gond nélkül el kellene, hogy fogadják őket – más kérdés, hogy ezek valódi értéke jóval több, mint a névértékük.

Az MNB 2023-ra is készült különlegességekkel, az idei évre vonatkozó emlékérme-kibocsátási programjuk 14 tematikában 24 emlékérmét tartalmaz. A nyolc korábban megkezdett sorozat folytatása mellett egy arany, kilenc ezüst és öt önálló színesfém emlékpénz szerepel a programban, de az emlékérmék értékközvetítő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében ezúttal is kibocsátják a nemesfém emlékérmék színesfém változatait.

Készül például érme a Himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából, emléket állítanak a magyar származású Wolf-díjas matematikusok előtt, de többek között Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, az Országos Mentőszolgálat vagy épp A só című magyar népmese is kap saját érmet.

Mind közül a legdrágább azonban I. András emlékérme lesz az Országépítő királyok Árpád dinasztiájából című sorozatból. Több névértékkel is készül a 34 mm-es átmérőjű érme, a legdrágább kivitel 1 uncia, vagyis 31,1 gramm aranyból. Az ötszáz darabos készlet mindegyik érméje 500 ezer forintot ér, így igencsak sokba fájna elhagyni ezt az aprót.